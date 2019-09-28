Haftaya görevden azledilebilir

Kıdemli İskoçya Ulusal Partisi Milletvekili Stewart Hosie, önümüzdeki hafta Avam Kamarası'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a karşı bir güvensizlik oylaması yapılabileceğini ifade etti.





Güvensizlik oylamasının yapılması ve başarılı olması durumunda Johnson başbakanlık görevinden alınabilir.







ANLAŞMASIZ BREXIT'E MANİ OLMANIN TEK YOLU KALDI





Westminster'da muhalefet partilerinin liderleri arasında yapılan görüşmeden sonra BBC Radio 4'ün "Today" programına konuk olan Hosie, "Anlaşmasız Brexit'e mani olmanın tek seçeneği bu gibi görünüyor." diye konuştu.





Güvensizlik oylaması hakkında konuşan vekil, "Bunu yapmak zorundayız çünkü başbakanın yasalara ve parlamentonun aldığı süreyi uzatma kararına dair hiç güven yok." dedi.





İKTİDAR PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU





Bir dönem İskoçya Ulusal Partisi'nin başkan yardımcılığını da yapan Hosie, Muhafazakâr Parti'deki isyancıların da anlaşmasız Brexit'i engellemek için muhalefet partilerine destek vermesi gerektiğini ifade etti.





Johnson'ın yerine göreve geldiği eski başbakan Theresa May'e karşı da kısa süre önce güvensizlik oylaması yapılmıştı, ancak parlamento güven oyu vermişti.