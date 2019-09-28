Samanyolu Haber /Dünya / Haftaya görevden azledilebilir /28 Eylül 2019 17:49

Haftaya görevden azledilebilir

İngiltere'de muhalefet partileri, Avrupa Birliği'nden anlaşmasız çıkmasında (Brexit) mahsur görmeyen Başbakan Boris Johnson'a karşı harekete geçti.

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Kıdemli İskoçya Ulusal Partisi Milletvekili Stewart Hosie, önümüzdeki hafta Avam Kamarası'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a karşı bir güvensizlik oylaması yapılabileceğini ifade etti. 

Güvensizlik oylamasının yapılması ve başarılı olması durumunda Johnson başbakanlık görevinden alınabilir.

ANLAŞMASIZ BREXIT'E MANİ OLMANIN TEK YOLU KALDI

Westminster'da muhalefet partilerinin liderleri arasında yapılan görüşmeden sonra BBC Radio 4'ün "Today" programına konuk olan Hosie, "Anlaşmasız Brexit'e mani olmanın tek seçeneği bu gibi görünüyor." diye konuştu.

Güvensizlik oylaması hakkında konuşan vekil, "Bunu yapmak zorundayız çünkü başbakanın yasalara  ve parlamentonun aldığı süreyi uzatma kararına dair hiç güven yok." dedi.

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Bir dönem İskoçya Ulusal Partisi'nin başkan yardımcılığını da yapan Hosie, Muhafazakâr Parti'deki isyancıların da anlaşmasız Brexit'i engellemek için muhalefet partilerine destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Johnson'ın yerine göreve geldiği eski başbakan Theresa May'e karşı da kısa süre önce güvensizlik oylaması yapılmıştı, ancak parlamento güven oyu vermişti.
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