Haftaya yeni partisini vitrine çıkaracak



Euronews'ten Menekşe Tokyay'ın haberine göre partinin isim ve amblem dahil olmak üzere son şekline söz konusu çalışma kampında karar verilecek ve bu toplantıdan birkaç gün sonra Ankara’da partinin kuruluşu kamuoyuna bir basın açıklaması eşliğinde tanıtılacak.





Ancak, Davutoğlu yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde, AKP’yi bölmek ve oradan milletvekili transfer etmek gibi bir düşünce içerisinde olmadığını sık sık ifade ediyor. Kurucular kurulunda, birkaç ay önce AKP’den istifa eden eski Diyarbakır milletvekili Cuma İçten’in yanı sıra Kürt seçmenin aşina olduğu temsilciler de yer alacak. AKP’den yakın zamanda istifa eden İstanbul milletvekili ve hukukçu Mustafa Yeneroğlu'nun şu anda partiye katılıp katılmayacağı ise kesinlik kazanmadı. Sözkonusu haberde ayrıca kurucular kurulu listesinin 100 civarında kişiden oluşacağı belirtildi.



