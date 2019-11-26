Samanyolu Haber /Politika / Haftaya yeni partisini vitrine çıkaracak /26 Kasım 2019 17:27

Haftaya yeni partisini vitrine çıkaracak

AKP'den eylül ayında istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partileşme çalışmalarında son dönemece girildi.Kulis bilgilerine göre, Davutoğlu ve ekibinin 2-3 Aralık’ta kampa girmeleri ve bu kampa kurucular kurulunun katılması bekleniyor.

SHABER3.COM

Euronews'ten Menekşe Tokyay'ın haberine göre partinin isim ve amblem dahil olmak üzere son şekline söz konusu çalışma kampında karar verilecek ve bu toplantıdan birkaç gün sonra Ankara’da partinin kuruluşu kamuoyuna bir basın açıklaması eşliğinde tanıtılacak.

Ancak, Davutoğlu yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde, AKP’yi bölmek ve oradan milletvekili transfer etmek gibi bir düşünce içerisinde olmadığını sık sık ifade ediyor. Kurucular kurulunda, birkaç ay önce AKP’den istifa eden eski Diyarbakır milletvekili Cuma İçten’in yanı sıra Kürt seçmenin aşina olduğu temsilciler de yer alacak. AKP’den yakın zamanda istifa eden İstanbul milletvekili ve hukukçu Mustafa Yeneroğlu'nun şu anda partiye katılıp katılmayacağı ise kesinlik kazanmadı. Sözkonusu haberde ayrıca kurucular kurulu listesinin 100 civarında kişiden oluşacağı belirtildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Haftaya yeni partisini vitrine çıkaracak Sonraki Haber >>

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...

Tesla, Ford pick up ile halat çekme yarışına girdi

Tesla, Ford pick up ile halat çekme yarışına girdi

Buzlu yollarda dikkat

Buzlu yollarda dikkat

Almanya'daki müze soygununun görüntüleri çıktı

Almanya'daki müze soygununun görüntüleri çıktı

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Yandaş yazarın zor anları

Yandaş yazarın zor anları

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:34:00