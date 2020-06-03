Samanyolu Haber /Dünya / Hafter, ateşkes için Kahire’ye gitti /03 Haziran 2020 19:59

Hafter, ateşkes için Kahire’ye gitti

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), salı günü ülkede savaşan Hafter ve Sarraj güçlerinin, üç ay önce askıya alınan ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiklerini açıkladı.

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Bu kararın ardından iki tarafta da diplomasi trafiği yoğunlaşmış durumda.Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Libya'daki durumu konuştuklarını açıklarken, Hafter ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’la ateşkesi konuşmak üzere Kahire’ye gitti.

Arab News’in geçtiği habere göre BAE ve Mısır, Libya'da karşıt güçlerin ateşkes müzakereleri sürdürmeyi kabul etmelerini olumlu karşıladıklarını duyurdu.

Mısır ve BAE dışişleri bakanları, ortak açıklamada, Birleşmiş Milletler ve Berlin Konferansı’na atıf yaparak tarafların sürece tam olarak bağlı kalmaları çağrısında bulundular ve siyasi geçiş sürecinin, Libya'da barış ve birliği sağlamak için tek çözüm olduğunu da eklediler.

Ocak ayındaki Berlin konferansı, ateşkesin sağlanmasıyla sonuçlanmıştı, ancak daha sonra sahadaki çatışmaların tırmanması sonucu durmuştu.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Libya'da General Halife Hafter'i, "siyasi çözüme yanaşmamakla" suçladı. Çavuşoğlu, "Hafter bu savaşı kazanamaz" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu 24 TV'ye yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa gibi ülkelerin Hafter'e destek verdiklerini söylerken, "Hafter, son zamanlarda saldırganlığını artırdı" ifadesini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu gören Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac hükümeti, karşı atakla Hafter tarafını püskürtmeye başladı ve önemli yerleri ele geçirdi. Trablus'tan Tunus'a kadar sahil bandının ele geçirilmesi, uluslararası havaalanlarının ele geçirilmesi, havadan ve karadan ilerleme kaydedilmesi esasen gösteriyor ki Hafter bu savaşı kazanamaz."
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