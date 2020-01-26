Hafter, ateşkese rağmen saldırıyor

UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırılar düzenlediğini ifade etti.







Operasyon sözcüsü Medeni, Ebu Kıreyn bölgesinde şiddetli çatışmaların devam ettiğini aktardı. Medeni ayrıca, Ebu Kıreyn'in halen kendi kontrollerinde olduğunu ancak sivil yerleşim alanlarına rastgele havan mermilerinin atıldığını söyledi.