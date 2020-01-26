Samanyolu Haber /Dünya / Hafter, ateşkese rağmen saldırıyor /26 Ocak 2020 16:39

Hafter, ateşkese rağmen saldırıyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Misrata'nın Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

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UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırılar düzenlediğini ifade etti. 

Operasyon sözcüsü Medeni, Ebu Kıreyn bölgesinde şiddetli çatışmaların devam ettiğini aktardı. Medeni ayrıca, Ebu Kıreyn'in halen kendi kontrollerinde olduğunu ancak sivil yerleşim alanlarına rastgele havan mermilerinin atıldığını söyledi.
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