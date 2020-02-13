Samanyolu Haber /Dünya / Hafter güçleri 'Türkiye de kullanabilir' diye BM'ye havaalanı kullanma izni vermiyor /13 Şubat 2020 11:27

Hafter güçleri 'Türkiye de kullanabilir' diye BM'ye havaalanı kullanma izni vermiyor

Libya'nın doğusunda Halife Hafter’e bağlı silahlı güçler, uzun zamandır ele geçirmeye çalıştıkları başkent Trablus kentinde işleyen tek havaalanının, Birleşmiş Milletler tarafından kullanımına izin vermeyeceklerini açıkladı.

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Hafter’e bağlı güçlerin komutanı Ahmed Mismari, basına yaptığı açıklamada, BM’nin Misrata Havaalanı veya diğerlerini kullanması gerektiğini belirterek, Trablus’taki Mitiga Havaalanı’na gelen uçuşların güvenliğini sağlayamayacağı için bunun gerekli olduğunu savundu.

Mismari, Türkiye’nin Trablus’taki Mitiga’yı üs olarak kullanmasını, güvenliği sağlayamama konusunda buna gerekçe gösterdi.

Libya’daki BM temsilciliği, Hafter güçlerini, Libya’ya BM personelini getiren uçuşları engellemekle suçlamıştı.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

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