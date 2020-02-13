Hafter güçleri 'Türkiye de kullanabilir' diye BM'ye havaalanı kullanma izni vermiyor

Hafter’e bağlı güçlerin komutanı Ahmed Mismari, basına yaptığı açıklamada, BM’nin Misrata Havaalanı veya diğerlerini kullanması gerektiğini belirterek, Trablus’taki Mitiga Havaalanı’na gelen uçuşların güvenliğini sağlayamayacağı için bunun gerekli olduğunu savundu.







Mismari, Türkiye’nin Trablus’taki Mitiga’yı üs olarak kullanmasını, güvenliği sağlayamama konusunda buna gerekçe gösterdi.





Libya’daki BM temsilciliği, Hafter güçlerini, Libya’ya BM personelini getiren uçuşları engellemekle suçlamıştı.





Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.





