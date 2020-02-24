Samanyolu Haber /Dünya / Hafter güçleri: Türkiye'den yeni silah ve mühimmat sevkıyatı saptadık /24 Şubat 2020 10:27

Hafter güçleri: Türkiye'den yeni silah ve mühimmat sevkıyatı saptadık

Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye tarafından başkent Trablus’un 200 kilometre doğusunda bulunan Misrata Limanı üzerinden silah ve askeri araç sevkiyatı yapıldığının saptandığını bildirdi.

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Mismari’nin konuya ilişkin açıklamasında, Libya Ulusal Ordusu’na bağlı istihbarat birimlerinin Türkiye tarafından başkent Trablus’un 200 kilometre doğusunda bulunan Misrata Limanı üzerinden silah ve askeri araç sevkiyatı yapıldığını saptadıkları ifade edildi.

Açıklamada, “İstihbarat birimleri, batı bölgedeki terörist grupların ve silahlı çetelerin savaş potansiyeline destek vermek için Türkiye’den Misrata deniz limanı üzerinden silah ve askeri araç sevkiyatının yapıldığını saptadı. Açıkça ve tüm uluslararası toplumun gözü önünde yapılan bu yardım, ilan edilen ateşkesin ihlalidir. Ordu birlikleri saatlik olarak durumu takip ederek ve değerlendirerek, şimdiye kadar buna tepki vermedi” ifadelerine yer verildi.
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