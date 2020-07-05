Hafter Libya'daki Türk hava savunma sistemlerini vurdu iddiası

Reuters’ın, Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’ndan (LUO) askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre saldırı Cumartesi gecesi kimliği bilinmeyen savaş uçağı tarafından gerçekleştirildi. Saldırının neden olduğu hasara ve yaşamını yitirenlere ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, saldırının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler’in Libya’ya gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.





Al-Mursad gazetesine konuşan kaynak, Türk birliklerinin sistemi Perşembe günü kurduklarını kaydederken, Al-Hadath gazetesine konuşan bir başka üst düzey komutansa, ‘‘Geçtiğimiz günlerde Türk Hawk hava savunma sistemlerinin gelişini ve kurulma sürecini radarlarla takip ediyorduk. Bugün Türk Savunma Bakanı Misrata’dayken, Uqba bin Nafeh (Vatiyye) üssünün kullanıma hazır olduğu konusunda bilgilendirildi. Bunun üzerine Libya Ulusal Ordusu hizmete girmesinden sonra burayı imha etmeye karar verdi ve sistemin imha oranı yüzde 100 oldu’’ diye konuştu. Gazete ayrıca, üsteki hasarı gösteren uydu görüntülerini de yayımladı.





Vatiyye Hava Üssü’nün Mayıs ayında Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Türkiye destekli silahlı güçlerin eline geçmesi Trablus kuşatmasını kırılması ve Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun Sirte ve Cufra yönünde geri çekilmesi açısından bir dönüm noktası olmuştu.





HAVA KUVVETLERİ RUSYA'DAN HİBE







Hafter'in hava kuvvetlerinin aslını Rusya tarafından gayrı resmi yollarla bu ülkeye ulaştırılan MIG ve SU uçakları oluşturuyor. 10 kadar olduğu belirtilen uçakları Rus pilotlar uçuruyor, Rusya'nın resmi olarak üstlenmediği hava kuvvetleri operasyonunu da yerden yine Rus güçler yürütüyor.