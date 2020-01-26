Samanyolu Haber /Dünya / Hafter rafinerileri kapattırdı, Libya'da zarar yüz milyonlarca dolara çıktı /26 Ocak 2020 12:50

Hafter rafinerileri kapattırdı, Libya'da zarar yüz milyonlarca dolara çıktı

Libya'da General Halife Hafter'in baskısının ardından 18 Ocak'tan beri faaliyetlerini askıya alan petrol rafinerilerinden dolayı ülkenin zararının 256 milyon dolara ulaştığı açıklandı.

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Ulusal Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bu tarihten beri ham petrol üretimi yüzde 75 azalarak günlük 1,2 milyon varilden 320 bin varile düştü. Ofis bu kaybın nedeninin Halife Hafter'e bağlı güçlerin ülkenin doğu ve güneyindeki en önemli liman ve petrol üretim alanlarını kapatması olduğunu belirtti.

Başkent Trablus'u ele geçirmek için geçen nisandan beri taarruzda bulunan General Hafter'e bağlı güçler, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Libya zirvesi öncesi en önemli petrol alanlarını bloke etmişti.

Libya ekonomisinin akciğerleri olarak görülen ve "Petrol hilali" adı verilen limanları Brega, Ras Lanuf, El-Sedra, El-Hariga et Zuytina'da ihracat askıya alınmış durumda.

Ofis ayrıca ülkenin güney batısındaki bir istasyonun da vanalarının kapatılması nedeniyle El-Şarara et El-Fel rafinerilerinde de petrol üretiminin durduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük dokuzuncu, Afrika'nınsa en büyük petrol rezervlerine sahip Libya'da petrol ekonominin bel kemiğini oluşturuyor. Ülkede yaşanan iç savaştan dolayı şu ana kadar en az 3 bin kişi hayatını kaybetti, 200 bin kişi ise Trablus'u terk etmek zorunda kaldı.

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