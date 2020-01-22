Hafter saldırıya geçti

Duyuru, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından yapıldı.Trablus’un dünyaya açılan kapısı olarak bilinen Mitiga Havalimanı’na grad füzelerinin isabet ettiği belirtiliyor. Saldırıların ardından uçuşlar durduruldu. Havalimanın vurulmasıyla Hafter güçlerinin Trablus etrafındaki çemberi biraz daha daralttığı ifade ediliyor.





Libya’nın doğusunda bulunan Libya Ulusal Ordusu lideri General Halife Hafter, Berlin Zirvesi’nden önce de ülkenin yurt dışına açılan en önemli limanlarını kontrol altına almış, petrol gelirlerine darbe vurmuştu.





Berlin’de düzenlenen Libya Zirvesi’ne tarafların yanı sıra Türkiye’nin de aralarında bulunduğu uluslararası liderler ve aktörler de katılmıştı. Liderler, siyasi çözüm ve silah ambargosu konusunda uzlaşıya varmıştı.



