Hafter, Sarrac'ın ateşkesini kabul etmedi

El-Mismari düzenlediği basın toplantısında Başbakan Fayiz es-Serrac'ın ateşkes ilanının bir "göz boyama" adımı olduğunu belirtti.







"SİRTE VE CUFRA'YA SALDIRI PLANLIYOR"





DW Türkçe'de yer alan habere göre, El- Mismari, Libya hükümet güçlerince düzenlenen toplantılarda stratejik Sirte ve Cufra şehrine saldırı kararı alındığını iddia etti. "Son 24 saat içinde Türk savaş gemileri ve firkateynlerinin Sirte'ye doğru ilerlediğini gözlemlediklerini" belirten El Mismari, "bunların savaş konumunda olduğunu" ifade etti. Sözcü, herhangi bir saldırıya hazırlıklı olduklarını söyledi.





Cuma günü UMH Başbakanı Serrac ve Hafter’in müttefiki olan Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Aguila Saleh, iki yarı açıklama yaparak ülke genelinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu. UMH’den yapılan açıklamada, ‘milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı’ verildiği ifade edildi. UMH ayrıca stratejik önemdeki Sirte ve Cufra kentlerinin asker ve silahtan arındırılması çağrısı yaptı.