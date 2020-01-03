Samanyolu Haber /Dünya / Hafter, Türk askeri gelmeden halkı direnişe çağırdı /03 Ocak 2020 01:36

Hafter, Türk askeri gelmeden halkı direnişe çağırdı

Libya’nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Libya halkını Türkiye askerlerine karşı silahlı direnişe çağırdı.

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Çağrı, Libya'ya asker gönderme tezkeresinin Meclis'ten geçmesinin ardından geldi. Türkiye tezkereyle General Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’na karşı savaşmak üzere asker gönderme kararı aldı.

Libya Ulusal Ordusu tarafından sosyal medya platformu Twitter’dan yapılan açıklamada ülkeyi korumanın halkın görevi olduğu belirtildi. Libya’nın doğusunu kontrol eden yetkililer ülkede devam eden savaş boyunca daha önce de birçok kez vatandaşlarını polis ve askeri kuvvetlere katılmak için gönüllü olmaya çağırmıştı.

Fayez El-Sarraj başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti ise doğuda kurulan General Hafter liderliğindeki rakip rejim güçlerinin saldırılarıyla karşı karşıya. 

Trablus civarında çatışmalar son haftalarda Hafter güçlerinin başkenti ele geçirmek için büyük bir saldırı başlatmasının ardından hız kazandı. Hafter, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fransa, Rusya ve diğer bazı ülkeler tarafından destekleniyor. Merkezi Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyenler arasında ise Türkiye, Katar ve İtalya var. Libya'ya komşu olan ülkeler ise tarafsızlık pozisyonunda kalmayı tercih ediyor. 
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