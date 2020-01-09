Samanyolu Haber /Dünya / Hafter, Türkiye ile Rusya'nın çağrısını reddetti /09 Ocak 2020 22:25

Hafter, Türkiye ile Rusya'nın çağrısını reddetti

Erdoğan ile Putin'in İstanbul'daki görüşmesi sonrasında açıklanan Libya ile ilgili ateşkes çağrısına Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'den ret cevabı geldi.

SHABER3.COM

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını reddettiklerini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, Hafter'in yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Ordusu'nun Rusya ve Türkiye'nin ateşkes inisiyatifini olumlu karşıladıklarını ancak Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürecekleri belirtildi.

Libya Ulusal Ordusu kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Hafter güçlerinin kontrol alanlarını Trablus, Sirte ve Misrata'yı da dahil edecek şekilde genişletmek için operasyonlarına devam edecekleri kaydedildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Feyiz Serrac, Rusya ile Türkiye'nin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki liderin '12 Ocak gecesi 00.00'da Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunduklarını' duyurmuştu.
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