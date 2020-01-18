Hafter'den Putin'e Libya mektubu

Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Halife Hafter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup göndererek müzakerelere devam etmek istediğini ifade etti.
Hafta başı Moskova’da gerçekleşen Libya’da ateşkes görüşmelerinde, anlaşma taslağını imzalamayarak Rus başkentinden ayrılan General Halife Hafter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup gönderdi.
RUS LİDER PUTİN’E DOSTUM DİYE SESLENDİ
Kremlin Basın Servisi’nce yayımlanan mektupta Hafter’in Putin’e hitaben ‘dostum’ ifadesini kullanması dikkat çekti.
Mektupta şu ifadeler yer aldı: Sevgili dostum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; Rusya Federasyonu’nun Libya’da yeniden refah ve istikrarı sağlama çabaları için minnettar olduğumu ifade etmek isterim.
TAM DESTEK VERDİĞİMİ İFADE ETMEK İSTERİM
Size teşekkür ederek Rusya’nın Moskova’da barış müzakerelerini yürütme girişimlerine tam destek verdiğimi ifade etmek isterim.
Diyaloğa devam etmek üzere Rusya Federasyonu’na davetinizi kabul etmeye hazır olduğumu bildiriyorum. Takdir ve saygılarımı sunarım.