Hafter'den Türkiye'ye: Buradaki askerlere merhamet göstermeyeceğiz

Euronews'in aktardığına göre, Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed Al-Mismari'nin sosyal medya hesabından paylaşılan konuşmada Hafter, "Erdoğan'a söylüyoruz, atalarınızın mirasını kurşuna çevirdik" dedi. Hafter ayrıca, "Hiçbir Türk'ün bu kahramanların önünde yürüdüğünü görmek istemiyorum" diyerek, "Merhamet yok çünkü hak etmiyorlar" ifadelerini kullandı.







Hafter konuşmasında Libya'da 300 yıl kalan Türklerin "yağmacı ve katil" olarak görüldüğünü savundu. Hafter ayrıca Suriye'den Libya'ya Türkiye tarafından taşınan paralı militanları da hedef alarak 'bunlar ailesiz ve vatansız' dedi.