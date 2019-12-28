Samanyolu Haber /Dünya / Hafter'e bağlı güçler: Trablus havaalanına giden yolları ele geçirdik /28 Aralık 2019 10:24

Hafter'e bağlı güçler: Trablus havaalanına giden yolları ele geçirdik

Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin kontrolündeki Trablus havaalanına giden yolların tamamının kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.

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Libya Ulusal Ordusu basın servisi, Trablus'un güneyinde UMH'ye bağlı güçlerle yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Al Arabiya'nın aktardığına göre, Trablus havaalanına giden tüm yolları ele geçirdiğini bildiren ordu, yaptığı açıklamada, "Ordu, başkentin merkezine giden yollarda şiddetli çatışmalardan sonra ilerliyor. UMH, Trablus havaalanına giden yolda yatan cesetleri topladı" dedi.

UMH, Trablus havaalanı yolunda çatışmaların yaşandığı haberlerini doğrulayarak, Hafter'e bağlı güçlerin iddialarını yalanladı.
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