‘Hain’ pastırmacıya torba gözaltı: 'Baharatı fazla mı koymuş…'

Velev'de yer alan haber e göre Türkiye genelinde 66 ilde Hizmet Hareketi'ne yönelik düzenlenen ev baskınlarında farklı yaş ve meslek gruplarından 459 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, Macar besteci Peter Nanasi’nin 2 euroluk Niltsa adlı film müziği eşliğindeki editli video ile duyurduğu operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor.









‘HASTA ANASINA, BABASINA BAKAN GARİBAN BİRİ’

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında Menemen, Menderes ve Tire ilçeleri ile Niğde ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 49 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 645 Amerikan Doları, 650 Euro, 51 bin 245 TL olmak üzere toplam 232 bin 500 TL değerinde para, çok sayıda dijital materyalin (cep telefonu, tablet, bilgisayar) ele geçirildiği duyuruldu.Sabah gazetesi muhabiri Ceyhan Torlak’ın haberini alıntılayan Avukat Nurullah Albayrak, ‘torba gözaltı’ların çarpıklığını ortaya koydu. Albayrak, “Sabah gazetesi operasyon haberi yapacağım derken ülkenin ekonomik durumunun ne kadar kötü olduğu haberini yapmış. 49 kişi gözaltına alınmış ele geçirildiği söylenen para miktarı kişi başına 150 Euro bile değil. 49 kişinin evlerinde, üstlerinde arama yapılmış çıkan tüm para bu. Bu tablo sadece ülkenin hukukunun kötülüğünü değil ekonomisinin de kötü olduğunun göstergesi.” ifadesini kullandı.İnsan hakları aktivisti Gönül Yılman Saygan ise ‘kayserisucukpastırma’ adıyla X hesabı açan @kayserisucukk hesabının sabihi KHK’lı infaz koruma memuru Özgür Biter’in neden gözaltına alındığını sordu. Saygan, ” Mesela @kayserisucukk neden alındı. Gerekçe nedir. Sucuğa baharatı fazla mı koymuş. Mesleğinden zaten ihraç ettiniz. Kendi emeğiyle para kazanan biri. Uyuşturucu satmıyor , kara para aklamıyor, yasadışı bahis oynatmıyor . Gerekçeniz nedir?” dedi.Kayseri’de yaşayan ve ‘kapıcılık’ yapan KHK’lı polis memuru Ahmet Köroğlu da, “Az önce @kayserisucukk gözaltına alındığını öğrendim. Sucukçu yuvasını geçindirmeye çalışan gariban birisi. Hasta anası, hasta babasına bakan evin tek çocuğu belki de. Sucuk satarak yuvasını geçindirir kimseye muhtaç olmamaya çalışır. İnşallah biran önce serbest bırakılır.” paylaşımı yaptı.