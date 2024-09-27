Haiti Cumhurbaşkanından şaşırtan hareket!

Haiti Cumhurbaşkanı Edgard Leblanc Fils, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında beklenmedik bir anla internetin gündemine oturdu.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre konuşmasında, ülkesi için barışı koruma çabalarına destek çağrısı yaptığı sırada büyük bir sürahiden su içmeye çalışırken suyu elbisesine döktü.







Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları, Haiti liderini acımasızca eleştiren yorumlar yapmaya başladı. Bununla birlikte, bazı kullanıcılar da başkanı savunarak, olayın büyütülmemesi gerektiğini dile getirdi.





BM'DEKİ ÇAĞRI VE HAİTİ'DEKİ DURUM

Su kazasının gölgesinde kalan konuşmasında Leblanc Fils, BM Genel Kurulu’nda ülkesi Haiti'deki insani krize ve artan şiddet olaylarına dikkat çekti. Haiti'de devam eden çete şiddeti, kitlesel göç ve çocuk hakları ihlallerine değinen başkan, bu sorunların acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Haiti için önerdiği barışı koruma misyonuna da destek verdiğini belirtti.





Ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Haitili göçmenler hakkındaki olumsuz yorumlarına tepki gösteren Leblanc Fils, bu tür açıklamaların Haitili topluluklara zarar verdiğini ve küresel çapta yankı uyandırdığını dile getirdi.