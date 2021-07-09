Haiti Devlet Başkanı Moise’nin suikastında 17 kişiye gözaltı

Emniyet Müdürü Leon Charles, grupta 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşı olduğunu söyledi. Zanlılardan sekizinin hala yakalanamadığı, iki ABD vatandaşı da dahil 17 kişinin ise gözaltına alındığını da ekledi. Kalan zanlıların ise başkent Port-au-Prince'te polisle girdikleri çatışmada öldürüldükleri açıklandı.







Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde silahlı bir grup Moise'nin konutuna girerek onu ve eşini vurmuşlardı. 12 kurşun yarası alan Moise olay yerinde ölürken, ağır yaralanan eşi Martine acil müdahale için uçakla Florida'ya götürülmüştü. Martine Moise'in durumunun 'stabil' olduğu bildirildi.





Perşembe günü Haiti polisi bazı zanlıları silahları, Kolombiya pasaportları ve diğer kanıtlarla birlikte bir basın toplantısıyla gazetecilerin önüne çıkardı. Emniyet Müdürü Charles, "Yabancılar Cumhurbaşkanı'nı öldürmek için ülkemize geldiler. Kalan 8 zanlıyı da yakalamak için soruşturmamızı ve arama tekniklerimizi genişleteceğiz" diye konuştu. Suikastın kim tarafından ve ne sebeple planlandığı henüz açıklık kazanmadı.





Öte yandan Kolombiya hükümeti de bir açıklama yaparak, zanlılardan en az altısının, Kolombiya ordusundan emekli olmuş göründüklerini bildirdi ve soruşturmada Haiti makamlarına destek sözü verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise gözaltında Amerikan vatandaşları bulunduğu haberlerini duyduğunu ama kimliklerini henüz doğrulayamayacağını söyledi.