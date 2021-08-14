Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem





ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremden sonra tsunami uyarısı yapılmadığını söyledi.

Deprem, Alaska’da meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremden yarım saat sonra geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Alaska'da gerçekleşen depremden sonra da tsunami uyarısı vermedi.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, 7,2 büyüklüğündeki depremin başkent Port-au-Prince'in yaklaşık 150 km batısındaki Petit Trou de Nippes kasabasından 8 km (5 mil) uzaklıkta, 10 km derinlikte meydana geldiğini söyledi. Haiti'de meydana gelen deprem Bahamalar, Dominik Cumhuriyeti, Jamaika, Haiti, Porto Riko, Turks ve Caicos Adaları ve Küba da hissedildi.