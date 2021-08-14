Samanyolu Haber /Dünya / Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem /14 Ağustos 2021 17:48

Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, 7,2 büyüklüğündeki depremin başkent Port-au-Prince'in yaklaşık 150 km batısındaki Petit Trou de Nippes kasabasından 8 km (5 mil) uzaklıkta, 10 km derinlikte meydana geldiğini söyledi. Haiti'de meydana gelen deprem Bahamalar, Dominik Cumhuriyeti, Jamaika, Haiti, Porto Riko, Turks ve Caicos Adaları ve Küba da hissedildi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremden sonra tsunami uyarısı yapılmadığını söyledi.

Deprem, Alaska’da meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremden yarım saat sonra geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Alaska'da gerçekleşen depremden sonra da tsunami uyarısı vermedi.
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