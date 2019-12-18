Haiti'de BM askerlerinin istismar skandalı

Ortaya çıkan skandala göre, 2004-2017 yılları arasında görev yapan BM Barış Gücü askerleri, aralarında 18 yaşından küçük kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kadına cinsel istismarda bulundu ve ilişkiye zorladı. Şimdi çok sayıda kadın, yoksulluk içinde çocukları büyütüyor.







Skandal, akademisyen bir grubun yaptığı araştırma neticesinde ortaya çıktı. Buna göre, aralarında yetişkin olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kadın, BM askerleri tarafından para karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı. Yoksulluğun yaygın olduğu ülkede, kadınlar günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için askerlerle cinsel ilişkiye girdi.





Araştırma, The Conversation adlı akademik sitede yayımlandı.





Buna göre, istismara uğrayanlar arasında 11 yaşındaki kız çocukları da var. Yine aynı yaştaki bir kız çocuğu hamile kaldı ve tek başına çocuğunu büyüttü.





BBC Türkçe'nin haberine göre, Birmingham ve Ontario üniversitelerinden araştırmacılar, Haiti'de 2.500 kişi ile konuşup BM barış gücü misyonunun etkilerini inceledi. 265 kişi BM askerlerinin genç kızları hamile bırakmasından söz etti.





Kadınların hamile kalmasına neden olan askerler ise ülkelerine geri gönderildi ve kadınlar çocukları tek başlarına büyütmeye zorlandı.





Haitililerden biri konuyla ilgili, "Buraya geliyorlar, kadınlarla yatıp ihtiyaçlarını gideriyorlar, onları çocuklu bir halde bırakıp ellerine 500 gourde (5 dolar) tutuşturup gidiyorlar" dedi.





Yine bir başka tanık da, "Sürekli olarak kadınların askerlerin uyguladığı cinsel şiddetle ilgili şikâyetlerini dinledim. Onlara AIDS de bıraktılar. Bazıları da hamile kaldı" ifadelerini kullandı.





Askerler cinsel saldırı, tecavüz, hak ihlalleri ve hatta cinayetle bile suçlanıyor.





Raporda, yapısal dengesizliklere işaret edilerek, bölge halkının ihtiyaç duyduğu kaynaklara barış gücü askerlerinin sahip olması nedeniyle askerlerin güçlü bir pozisyonda olması ve bunu para karşılığı seks için kullanmasına dikkat çekiliyor.





Askerlere yöneltilen bir diğer suçlama da kolera salgınına neden olmaları.





Habere göre, Brezilya ordusunun komuta ettiği ve çoğunlukla Latin Amerika ülkeleri askerlerinden oluşan barış gücü, yarısı asker, yarısı da polis olmak üzere yaklaşık 5 bin personelden oluşuyordu.