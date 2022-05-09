Samanyolu Haber /Dünya / Haiti'de çeteler 8'i Türkiye vatandaşı 17 turisti fidye için kaçırdı /09 Mayıs 2022 18:11

Haiti'de çeteler 8'i Türkiye vatandaşı 17 turisti fidye için kaçırdı

Haiti'de başkent Port-au-Prince yakınlarında bir turist otobüsünü durduran silahlı kişiler, aralarında 8 Türk vatandaşının da bulunduğu en az 17 kişiyi fidye için kaçırdı.

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Haiti'de başkent Port-au-Prince yakınlarında bir turist otobüsünü durduran silahlı kişiler aralarında sekiz Türk vatandaşının da bulunduğu en az 17 kişiyi fidye için kaçırdı.

BBC Türkçe'nin haberine göre "400 Mawazo" adlı çete tarafından kaçırılan diğer sekiz kişinin Haitili, otobüs şoförünün de Dominikli olduğu bildirildi. Aynı çete geçen ay bir Dominikli diplomatı da aynı bölgede kaçırıp rehin almıştı. Diplomat dört gün sonra serbest bırakılmıştı.

'KAÇIRILANLAR MİSYONER'
El Dia adlı Dominik gazetesi kaçırılan Türk vatandaşlarının "misyoner" olduğunu öne sürdü ancak ayrıntı vermedi.

Haiti medyası, yolcuların 400 Mowozo (400 Sakat) çetesinin hakimiyetindeki Croix-des Bouquets semtinde kaçırıldığını yazdı.

İnsan kaçırma, tecavüz ve haraç vakalarıyla adını duyuran 400 Mowozo, ülkenin en korkulan çetelerinden biri.

Haiti'de son iki yıldır fidye için insan kaçırma olaylarında büyük artış yaşanıyor.

Haiti İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi'ne göre geçen yıl 81 farklı ülkeden 1200'den fazla kişi kaçırıldı.

Kuruluşa göre bu kişiler arasında ABD ve Kanada'dan 17 Hristiyan misyoner de var.

400 Mawozo, bu misyonerlerin her biri için bir milyon dolar talep etti.

Misyonerler dört ay sonra serbest bırakıldı. Fakat bu kişiler için fidye ödenip ödenmediği bilinmiyor.


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