Samanyolu Haber /Dünya / "Darbe ve suikast" iddiası ile 20 önemli isim gözaltında /08 Şubat 2021 10:26

"Darbe ve suikast" iddiası ile 20 önemli isim gözaltında

Kuzey ve Güney Amerika arasında Karayip Denizi'nde yer alan ada devleti Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise, kendisini öldürmeye ve hükûmetini devirmeye çalışmakla suçlanan 20 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

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Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise aralarında bir yüksek mahkeme yargıcı ve emniyet müdürünün bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

"Hayatıma karşı bir girişim oldu." diyen Moise, iddia edilen komplonun 20 Kasım 2020'de başladığını iddia etti.

Duyuru muhalefet liderlerinin görev süresinin pazar günü sona erdiğini söyleyerek Moise'nin istifa etmesi gerektiğini iddia ettikleri gün geldi.

MOISE KORK TOHUMLARI EKEREK MUHALEFETİ SİNDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Port-au-Prince Genç Avukatlar Barosu, Yüksek Mahkeme Yargıcı Irvikel Dabresil ile Emniyet Müdürü Antoinette Gauthier'in gözaltına alınanlar arasında olduğunu bildirdi. 

Örgüt, Moise hükûmetini korku tohumları ekerek muhalefeti sindirmeye çalışmakla suçladı.

Euronews'in haberine göre, muhalefet adına konuşan avukat Reynold Georges de Yargıç Dabresil'in gözaltına alınması hakkında, "Onun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Serbest kalana kadar yargı boykotuna gidilmeli." ifadelerini kullandı.

DEVLET BAŞKANININ GÖREV SÜRESİ NE ZAMAN DOLUYOR?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, ABD'nin Haiti'yi parlamentonun faaliyetlerine devam edebilmesi için özgür ve adil seçimler düzenlemeye çağırdığını, 2022 yılı şubat ayında görev süresi sona erdiğinde Moise'nin yerine yeni seçilmiş bir başkanın gelmesi gerektiğini kaydetti.

Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'daki tartışmalı başkanlık seçimleri sebebiyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, başkanlık görevine resmen Şubat 2017'de başlayabilmişti. 

Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürerken, muhalefet partileri görevi bu ay içinde bırakması gerektiğini iddia ediyor.

Haiti'de Moise'nin görevden ayrılması talebiyle 2020 yılı ekim ayından beri gösteriler düzenleniyor.
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