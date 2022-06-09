Samanyolu Haber /Dünya / Haiti'de kaçırılan 8 Türk'ten 3'ü serbest /09 Haziran 2022 10:55

Haiti'de kaçırılan 8 Türk'ten 3'ü serbest

Mayıs başında Haiti'de otobüsleri bir çete tarafından durdurulup kaçırılan 8 Türk vatandaştan 3’ü hafta sonu serbest bırakıldı.

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Haiti’de 8 Mayıs’ta otobüsleri bir çete tarafından durdurulup kaçırılan 8 Türk vatandaşından 3’ünün haftasonu serbest bırakıldığı öğrenildi. AFP’nin haberine göre 3 kadın, sağlık sorunları nedeniyle salıverildi. Tümü erkek diğer 5 Türk vatandaşının hâlâ “400 Mawozo” adlı suç örgütünün elinde rehin tutulduğu düşünülüyor. Haiti’nin en tehlikeli suç örgütü olarak tanımlanan 400 Mawozo, daha önce de fidye alabilmek için yabancıları kaçırmıştı.

Başkent Port-au-Prince yakınlarında silahlı kişiler, aralarında 8 Türk vatandaşının da olduğu 17 kişiyi kaçırmıştı. Kaçırılan Türk vatandaşlarının Ashabe isimli bir dinî eğitim kurumunda görevli olduğu açıklanmıştı. Ashabe, 2019’dan bu yana Haitili Müslümanlar arasında din eğitimi çalışmaları yapıyor.
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