Hak ihlaline uğrayan milyonlar için Strasbourg’da yürüyüş yapılacak

15 Temmuz'dan sonra AKP rejimi tarafından Türkiye’de hukuk askıya alındı ve milyonlarca insan mağdur oldu. Hem ulusal hem de uluslararası hukukta geçerliliği olmayan delillerle milyonlarca insan soruşturma geçirdi, yüz binlercesi hapse atıldı. Savunmaları dahi alınmadan, OHAL KHK’larıyla işlerinden atılan yüz binlerce insan oldu. Kapatılan kurumlar, susturulan basın ve daha birçok hukuksuzluk, aradan geçen 8 yıla rağmen mağduriyetlerin artmasına neden oluyor. Halen AİHM’in suç olmadığına karar verdiği eylemler nedeniyle Gülen hareketine yönelik soruşturma ve hapis cezaları devam ediyor.
TÜRKİYE AİHM’İN YALÇINKAYA KARARINI GÖRMEZDEN GELİYOR
Bold Medya'da yer alan habere göre AİHM, Yüksel Yalçınkaya kararı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) “adil yargılanma”, “kanunsuz ceza” ve “örgütlenme özgürlüğü” ile ilgili maddelerinin ihlal edildiğine hükmetti. ByLock kullanımı, Bank Asya’ya para yatırma ve dernek üyeliğinin suçlama gerekçesi yapılamayacağına karar vererek Türkiye’yi tazminata mahkûm etti. Ancak AKP yargısı, AİHM’in Yalçınkaya kararını görmezden geliyor ve mahkemeler bu karara uymamakta direniyor. Yalçınkaya kararının uygulanmasına ilişkin eylem planını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne sunan Türkiye, tozpembe bir tablo çizerek oyalama taktiğine devam ediyor.
HAK GASPLARI DÜNYA GÜNDEMİNDE
Türkiye’de yargının siyasallaşması nedeniyle mağdurlar, haklarını aramanın yolunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde buluyor. Mahkemenin davaları gündemine almasına rağmen yavaş işlemesi, zaman zaman tepkilere yol açıyor.
Durumun ciddiyetine dikkat çekmek amacıyla KHK mağdurları, adalet arayışlarını 3. Kez AİHM’ye taşıyacak. Geçtiğimiz yıllarda, AİHM önünde “Geciken Adalet, Adalet Değildir!” sloganlarıyla düzenlenen yürüyüş büyük yankı uyandırmıştı. Türkiye’de hak ihlallerine uğrayan milyonlarca insan adına AİHM’ye yapılan tarihi yürüyüşe iki binden fazla kişi katılmış, pankart ve sloganlarla seslerini duyurmaya çalışmıştı.
Geçen yıl, Türkiye’de hak ihlallerine uğrayan milyonlar adına AİHM’ye önemli bir başvuru yapıldı. Barışçıl Eylemler Platformu adına, OHAL kararnamesiyle görevden alınan diplomat Rumi Ünal, AİHM Başkanı’na “AİHM’nin Türkiye’deki mağdurlar için harekete geçmesini ve uzun zamandır beklenen adaleti derhal sağlamasını” talep eden bir mektup sundu.
Bu yıl yapılacak yürüyüşe Avrupa’nın dört bir yanından çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.