Hakan, anne babası yanında olamadan ilik nakli oldu: Yüreğimi yanına koydum

Annesi Sabriye ve babası Gökhan Dağdeviren tutuklu olan 11 yaşındaki hakan Dağdeviren’e geçen ocak ayında lenf kanseri teşhisi konulmuştu. Hastalık sürecinde annesine ihtiyaç duyan için sosyal medyada, TBMM’de, uluslararası arenada birçok kampanya başlatılmasına rağmen annesine gerekli izinler verilmemişti. Hakan Dağdeviren, Ankara Şehir Hastanesi’nde yine anne ve babası olamadan ilik nakli oldu.





Hakan Dağdeviren için Ankara Şehir Hastanesi’nde ilik nakli odluğunu duyuran sanatçı Suavi, “İlk 15 gün oldukça önemliymiş. Dilerim iyi haberlerini alırız. Yüreğimi Hakan’ın yanına koydum bu gece, tükenmeyelim diye, hep birlikte.., umutla” ifadelerini kullandı.







