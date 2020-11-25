Halkbank aleyhine ifade veren isim ABD'de etkin konuma yükseldi

SAMANYOLUHABER- David Cohen, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2021'de kurulacak yeni kabinede yer alması beklenen Antony Blinken (Dışişleri Bakanı) ve Michele Flournoy'un (Savunma Bakanı) kurduğu WestExec şirketinde halen yöneticilik yapıyor.



Cohen aslında CIA Direktör yardımcılığı ve Hazine Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış, Demokrat Parti'de şu an etkin olan bir isim.

HAKAN ATİLLA ALEYHİNE İFADE VERDİ

Halkbank Davası olarak da bilinen ve ABD'de görülen mahkemeye de katılan Cohen, 2017 yılındaki duruşmalarda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın aleyhine ifade vermişti.





Tanık sandalyesinde olan David Cohen, (o dönemde Hazine Bakanlığı Müsteşarlığı görevindeydi) Halkbank yetkilileriyle 2014’te Ankara'da ve İstanbul'da bir araya geldiğini belirterek, “Türkiye ile İran arasındaki ticarette asıl olarak kullanılan banka Halkbank'tı.” demişti.





Cohen duruşmalarda savcılık ve Atilla’nın savunma avukatlarının sorularını cevap vererek 2012 yılının eylül ayında Türkiye'de Halkbank'ı ziyaret ettiğini ifade etti.





ABD'nin yeni yaptırım sisteminden ve İran'ın bu sistemden kurtulmak için neler yapmaya çalışabileceğini konuştuklarını söyleyen Cohen, toplantıda Halkbank yetkililerinin ABD'nin İran yaptırımlarını uygulamak istedikleri ve bunu yapabilecekleri konusunda kendisine güvence verdiğini söylemişti.





HALKBANK YÖNETİCİLERİNE SUÇA BULAŞTIKLARINI SÖYLEDİ





Atilla’nın avukatı Victor Rocco Cohen’e, “Halkbank’ın ambargoyu delmesiyle ilgili herhangi bir uyarınız oldu mu?” diye sorarken Cohen, “Halkbank’ın İran ile yapılan altın ticaretiyle ilgili endişelerim oldu, fakat hiçbir zaman açık bir şekilde suça bulaşmış olduklarını onlara söylemedim.” ifadelerini kullanmıştı.





Cohen, bir görüşmede Atilla’nın kendisine Reza Zarrab'ı kara listeye alıp almayacağını sorduğunu, ancak bu soruya olumlu yada olumsuz bir cevap vermediğini de kaydederken Atilla ile o dönemde altı kez bir araya geldiğini vurgulamıştı.