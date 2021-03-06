Samanyolu Haber /Gündem / Damattan sonra o da gidiyor: 'Kahraman' gibi karşılanmıştı... /06 Mart 2021 08:56

Damattan sonra o da gidiyor: 'Kahraman' gibi karşılanmıştı...

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın izne ayrıldığı ve bu ay sonunda görevi bırakacağı öğrenildi. Hakan Atilla, ABD'de İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla yargılanıp hapis cezası almıştı.

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ABD'de "İran yaptırımlarının delinmesine" ilişkin davada yargılanıp mahkumiyet alan ve tahliye edilip Türkiye'ye gelmesinden sonra Borsa İstanbul'un başına getirilen Hakan Atilla'nın istifa edeceği iddia edildi.

Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Hakan Atilla Borsa İstanbul'un 26 Mart’taki yıllık genel toplantısının ardından istifa edecek.

Haberde Hakan Atilla'nın Cuma günü izne çıktığı ve bu ayın sonundaki toplantıya kadar işe geri dönmeyeceği belirtilirken, hem Atilla hem de Borsa İstanbul'un izin haberini doğruladığı ancak daha fazla yorum yapmadıkları kaydedildi. Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanlığı sözcüsünün de konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığını duyurdu.

2011-2018 yılları arasında Halkbank Genel Müdür Yardımcılığı yapan Atilla, ABD'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmış, 28 ay tutuklu kalmasının ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Havalimanında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından karşılanan Atilla, Albayrak tarafından Ekim 2019’da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı.

ABD'de süren Halkbank davası
İstifa haberinin ABD'de süren Halkbank davası öncesinde gelmesi dikkat çekti.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde, önce 1 Mart’ta başlayacağı açıklanan, daha sonra da 3 Mayıs'a ertelenen Halkbank davası son olarak temyiz engeline takılmıştı. 

Halkbank’ın yaptığı başvuruyu değerlendiren New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi, bankanın davadan düşürülmesi talebini reddettiğini, ancak yabancı bir kuruluş olduğu için Amerikan mahkemelerinde yargılanmayacağıyla ilgili talebini kabul ederek değerlendireceğini açıklamıştı. Üst mahkeme, Halkbank ve New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndan, 17 Mart tarihine kadar davayla ilgili dilekçelerini sunmalarını istemişti.
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