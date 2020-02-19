Samanyolu Haber /Ekonomi / Hakan Atilla iki "sıfır" atacak! /19 Şubat 2020 11:37

Hakan Atilla iki "sıfır" atacak!

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik müeyyidelerini deldiği ve kara para akladığı için 30 ay hapis yatan Mehmet Hakan Atilla, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı ekim ayında Borsa İstanbul'a (BİST) genel müdür olarak tayin edildi. Atilla'nın ilk icraatı BİST endeksinden iki sıfır (0) atmak oldu.

SHABER3.COM

Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Hakan Atilla, endeksten iki sıfır atılmasına dönük çalışmalara bugün itibarıyla başlattıklarını kaydetti. Sıfır atma işleminin mayıs ayında tamamlanacağı belirtiliyor.

Atilla endeksten iki sıfır atılması ile endeksin 1.200'lere geleceğini ve enflasyonist piyasa algısının biteceğini kaydetti. 

Atilla, borsanın halka arzı konusunda da çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar hazır hale geleceklerini ifade etti.

ATİLLA: GEÇMİŞ MAĞDURİYETLERE DAİR YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK

Borsada açığa satış yasağının kalkması için çaba sarf ettiklerini de belirten Atilla, "Geçmiş mağduriyetlerle ilgili borsanın yapabileceği bir şey yok. Borsa bir platform, ancak görüş verebiliriz. Fakat değiştirme şansımız yok." dedi.

Atilla, Halkbank'ta genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde İranlı işadamı Reza Zarrab ile İran'a yönelik ambargoyu Halkbank üzerinden delmekle suçlandığı davada 30 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. 2017 yılının mart ayında ABD'de tutuklanan Atilla, 2019 yılı temmuz ayında cezasını çektikten sonra tahliye olmuştu. 

Atilla, aynı yılın ekim ayında BİST'e genel müdür olarak tayin edilmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hakan Atilla iki "sıfır" atacak! Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:15:37