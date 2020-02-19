Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Hakan Atilla, endeksten iki sıfır atılmasına dönük çalışmalara bugün itibarıyla başlattıklarını kaydetti. Sıfır atma işleminin mayıs ayında tamamlanacağı belirtiliyor.





Atilla endeksten iki sıfır atılması ile endeksin 1.200'lere geleceğini ve enflasyonist piyasa algısının biteceğini kaydetti.





Atilla, borsanın halka arzı konusunda da çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar hazır hale geleceklerini ifade etti.





ATİLLA: GEÇMİŞ MAĞDURİYETLERE DAİR YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK





Borsada açığa satış yasağının kalkması için çaba sarf ettiklerini de belirten Atilla, "Geçmiş mağduriyetlerle ilgili borsanın yapabileceği bir şey yok. Borsa bir platform, ancak görüş verebiliriz. Fakat değiştirme şansımız yok." dedi.





Atilla, Halkbank'ta genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde İranlı işadamı Reza Zarrab ile İran'a yönelik ambargoyu Halkbank üzerinden delmekle suçlandığı davada 30 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. 2017 yılının mart ayında ABD'de tutuklanan Atilla, 2019 yılı temmuz ayında cezasını çektikten sonra tahliye olmuştu.





Atilla, aynı yılın ekim ayında BİST'e genel müdür olarak tayin edilmişti.

