Hakan Atilla siyasete giriyor: İşte karar verdiği parti!

Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı ve Borsa İstanbul'un da eski Genel Müdürü, Hakan Atilla, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la görüştü.





Oda TV'nin haberine göre "Siyaset yapacaksam, bir görev verilirse gereğini yaparım" diyen Atilla, "Benim düşüncelerime en uygun siyasi parti olarak Zafer Partisi’ni görüyorum. Ben bir göreve talip değilim ama siyaset yapacaksam ve bir görev verilirse de bunun gereğini yaparım" diye konuştu.





Atilla, Zafer Partisi'ne katılımıyla ilgili kurultayda bir açıklama yapıp yapmayacağı sorusuna ise "Kısmet" diye cevap verdi.





HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Hakan Atilla ismi kamuoyu gündemine ağırlıklı olarak, ABD'de Halkbank davası nedeniyle tutuklanması sonrası geldi. Atilla, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı iken gittiği ABD'de, Rıza Sarraf'la işbirliği yaparak ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme ve kara para suçlamasıyla Mart 2017'de tutuklanmıştı. 32 aya mahkum edilen Atilla, 28 aylık tutukluluğunun ardından tahliye edilmiş ve 24 Temmuz 2019'da Türkiye'ye dönmüştü.