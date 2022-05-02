







Instagram hesabından paylaşımda bulunan Atilla, Sergio Leone'nin "Bir Avuç Dolar İçin" isimli filminin afişini paylaşarak altına, "Aktörler değişse de bazı filmler eskimiyor" notunu düştü.





















Bu paylaşımı Twitter'dan duyuran gazeteci İsmail Saymaz ise, "Halk Bank Davası’ndan ötürü ABD’de tutuklu yargılanan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’dan Instagram’da manidar paylaşım" ifadelerini kullandı.





Ne olmuştu?

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından Türkiye'ye dönmüştü. Türkiye'ye dönmesinin ardından bir süre Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü de olan Mehmet Hakan Atilla, bu görevden istifa etmişti