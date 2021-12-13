Samanyolu Haber /Spor / Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı salladı /13 Aralık 2021 12:54

Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı salladı

Inter dün akşam Cagliari'yi 4 golle geçerken Hakan Çalhanoğlu da gol sayısını 6'ya çıkardı. İtalyan basını, milli futbolcuya övgülerde bulundu.

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Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Cagliari karşı karşıya geldi.

Müsabakaya ilk 11’de başlayan ve 76. dakikada yerini Stefano Sensi’ye bırakan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, son haftalardaki başarılı performansını bu maçta da sürdürdü.

A Milli Takım'ın orta sahası Hakan Çalhanoğlu, Inter taraftarlarından tam not aldı. İtalya basını da Hakan'ın performansına geniş yer verdi. İşte Hakan için yazılanlar
 
CIRRIERE DELLO SPORT: HARİKA GOL!

"Inter, Lautaro'nun iki, Sanchez ve Çalhanoglu'nun birer golleriyle Cagliari'yi mağlup etti.

TUTTOSPORT: MUHTEŞEM

"Çalhanoğlu, sağ ayağıyla iki direğin birleştiği noktaya topu muhteşem bıraktı."

BTSPORT: TÜRK LOKUMU!

"Hakan Çalhanoğlu'ya fırsat verirseniz bir saniyesini bile boşa harcamaz!"
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