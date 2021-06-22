Samanyolu Haber /Spor / Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu /22 Haziran 2021 22:04

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

SHABER3.COM

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A şampiyonu Inter'e transfer oldu. İtalyan ekibi Çalhanoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalyan ekibi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna kattı. Inter'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Hakan ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. 27 yaşındaki futbolcu, dün Milano'ya gelmiş, sabah saatlerinde de Inter için sağlık kontrolünden geçmişti.
2017 yılında Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu bu sezon sonunda serbest kalmıştı.

Milli futbolcu kariyerinde Karlsruher SC, Hamburg ve Bayern Leverkusen ve Milan'da forma giydi. Başarılı futbolcu Milan'da 172 resmi karşılaşmaya çıktı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu Sonraki Haber >>

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:33:32