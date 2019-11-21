Hakan Çanta iflas etti

Ekonomik krizde "iflastan önceki son çıkış" olarak gösteriler konkordato da çare olmuyor.





Daha önce konkordato talep eden ve Türkiye’nin en eski çanta imalatçılarından biri olan Hakan Çanta resmen iflas etti.







Bakırköy 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararda şöyle denildi: “…davacı şirket Hakan Çanta Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin konkordato talebinin reddi ile borca batık olması sebebiyle 20.11.2019 günü saat 14:08 itibarıyla iflasına karar verilmiştir.”





KONKORDATO TALEBİ İLE 20 HAZİRAN'DA MAHKEMEYE MÜRACAAT ETTİ







Hakan Çanta adına 20 Haziran’da Bakırköy 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, şirketin mali darboğaza girdiği kaydedilerek, konkordato talep edilmişti. Mahkeme şirkete altı aylık geçici mühlet hakkı tanımıştı. Bu süre zarfında şirketi üç kişilik konkordato komiser heyeti idare etmişti.





Ancak sürenin sonunda şirketin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğuna karar verildi.





Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ (soldan 2'nci), dönemin Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı (sağdan 3'üncü), Hakan Çanta'nın mağaza açılışına katılmıştı.





64 YILLIK ÇANTACI





Hakan Çanta’nın temeli 1955’te atıldı. 1980’lerin ikinci yarısıyla bilinirliği arttı. Ahmet Hacısoyu, yeğeni Nedim Ümitvar ile Hakan Çanta’yı yeniden ayağa kaldırdı.





Marka ilk lisans sözleşmesini 1995’te Walt Disney ile imzaladı.





Hakan Çanta, 2017’de FIFA ile anlaşma imzaladı. Rusya’da düzenlenen ‘Dünya Kupası’nın lisanslı ürünlerinin bir bölümünü imal eden şirket, ürün satışını onlarca ülkede yaptı.



