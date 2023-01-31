Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Fidan, 'Baba Bush'un istihbarat okulunu Türkiye'de açacak /31 Ocak 2023 11:39

Hakan Fidan, 'Baba Bush'un istihbarat okulunu Türkiye'de açacak

Bu hafta TBMM'de MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını içeren kanun teklifi ele alınacak. Farklı alanlarda uzman ve yetenekli kişilerin kabul edileceği Akademi'de yetişen kişiler, MİT için yatırım yapılacak insan kaynağı olacak. Benzer bir örnek olan Bush Okulu ise 1997 yılından beri ABD'de faaliyet gösteriyor.

SHABER3.COM

TBMM'de Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren kanun teklifi ele alınacak. Teklifin 7. maddesine göre Akademi, “istihbarat ve milli güvenlikle ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak” üzere yükseköğretim kurumu olarak kurulacak.

Milli İstihbarat Akademisi’nin amacı, 2018 yılında müsteşarlıktan başkanlığa evrilen ve başında 13 yıldır Hakan Fidan‘ın olduğu MİT’e nitelikli personel yetiştirmek.

BABA BUSH’UN İSTİHBARAT OKULU
ABD’de Texas A&M Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren, kadrosunda pek çok emekli istihbarat görevlisinin ders verdiği Bush Okulu, 1997 yılında kuruldu.

Okulun kurucusu eski CIA Direktörü (1976-1977) ve 41’inci ABD Başkanı (1989-2003) George Herbert Walker Bush, yani 2018 yılında 94 yaşında ölen Baba Bush…

Bu okulda, kendilerini Amerikan istihbarat birimlerinde (NSA, CIA, FBI, DIA, MI, NGA vs…) bir kariyer hazırlamak isteyen, yolun başındaki profesyonellere yönelik hazırlanan Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Yüksek Lisansı programını bitirmek için zorunlu olarak alınması gereken dersler şunlar: Amerikan Dış Politikası, Teori ve Uygulamada Uluslararası Politika, Küresel Ekonomi, Güvenlik İşlerinde İstihbaratın Rolü.

Diğer dikkat çeken dersler ise şunlar: Uluslararası İlişkilerde Strateji, Risk ve Öngörü; Kişiler, Rejimler ve İktidar; Irklar ve Uluslararası İlişkiler; Kültür ve Uluslararası Politika; Dış Politika Süreci; Ulusal Güvenlik Soruşturmaları ve Operasyonları; İstihbarat Sürprizleri; Avrasya Güvenliği; Yükselen Güçler; Doğu Avrupa Siyaseti; Avrupa Siyasetinde Temel Konular; Orta Doğu’da ABD; Afrika Siyaseti ve Bölgesel İlişkiler.

HAKAN FİDAN’IN YENİ İSTİHDAM POLİTİKASI
2022 yılında MİT’e 12 bin 372 kişi görev almak amacıyla öz geçmişini gönderdi. Bu sayı 2020 yılında yaklaşık 5 bindi. Rakamlar iki yılda iş başvurusu sayılarının yaklaşık 2.5 kat arttığını ortaya koyarken, Milli İstihbarat Akademisi’nin kurulması fikri ise Hakan Fidan’ın.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hakan Fidan, 'Baba Bush'un istihbarat okulunu Türkiye'de açacak Sonraki Haber >>

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:50:56