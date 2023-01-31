Hakan Fidan, 'Baba Bush'un istihbarat okulunu Türkiye'de açacak

TBMM'de Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren kanun teklifi ele alınacak. Teklifin 7. maddesine göre Akademi, “istihbarat ve milli güvenlikle ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak” üzere yükseköğretim kurumu olarak kurulacak.







Milli İstihbarat Akademisi’nin amacı, 2018 yılında müsteşarlıktan başkanlığa evrilen ve başında 13 yıldır Hakan Fidan‘ın olduğu MİT’e nitelikli personel yetiştirmek.





BABA BUSH’UN İSTİHBARAT OKULU



ABD’de Texas A&M Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren, kadrosunda pek çok emekli istihbarat görevlisinin ders verdiği Bush Okulu, 1997 yılında kuruldu.







Okulun kurucusu eski CIA Direktörü (1976-1977) ve 41’inci ABD Başkanı (1989-2003) George Herbert Walker Bush, yani 2018 yılında 94 yaşında ölen Baba Bush…





Bu okulda, kendilerini Amerikan istihbarat birimlerinde (NSA, CIA, FBI, DIA, MI, NGA vs…) bir kariyer hazırlamak isteyen, yolun başındaki profesyonellere yönelik hazırlanan Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Yüksek Lisansı programını bitirmek için zorunlu olarak alınması gereken dersler şunlar: Amerikan Dış Politikası, Teori ve Uygulamada Uluslararası Politika, Küresel Ekonomi, Güvenlik İşlerinde İstihbaratın Rolü.





Diğer dikkat çeken dersler ise şunlar: Uluslararası İlişkilerde Strateji, Risk ve Öngörü; Kişiler, Rejimler ve İktidar; Irklar ve Uluslararası İlişkiler; Kültür ve Uluslararası Politika; Dış Politika Süreci; Ulusal Güvenlik Soruşturmaları ve Operasyonları; İstihbarat Sürprizleri; Avrasya Güvenliği; Yükselen Güçler; Doğu Avrupa Siyaseti; Avrupa Siyasetinde Temel Konular; Orta Doğu’da ABD; Afrika Siyaseti ve Bölgesel İlişkiler.







HAKAN FİDAN’IN YENİ İSTİHDAM POLİTİKASI



2022 yılında MİT’e 12 bin 372 kişi görev almak amacıyla öz geçmişini gönderdi. Bu sayı 2020 yılında yaklaşık 5 bindi. Rakamlar iki yılda iş başvurusu sayılarının yaklaşık 2.5 kat arttığını ortaya koyarken, Milli İstihbarat Akademisi’nin kurulması fikri ise Hakan Fidan’ın.









