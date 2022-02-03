Hakan Fidan çağırdı, Şentop gitti; İki isim MİT'te ne konuştu?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün bir gece kararnamesi ile görevden alınması AKP içerisindeki Milli Görüşçüleri rahatsız etti. Aralarında 20’nin üzerinde milletvekilinin de yer aldığı Milli Görüş grubunun istifa edeceği söylentilerini çıktığı bir anda AKP içerisindeki Milli Görüşçülerin öncülerinden olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop MİT’e beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.





AÇILIŞINDA BULUNDUĞU BİNAYI YENİDEN GEZMEYE DAVET EDİLDİ

TBMM Başkanı Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın daveti üzerine, MİT’in yeni binasını ziyaret etti. İki yıl önce AKP’li Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açılışında bulunmasına karşın binayı gezme için yapılan davetin AKP içerisindeki Milli Görüşçülerin kopma aşamasına geldiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.





HAKAN FİDAN ÇAĞIRDI, ŞENTOP GİTTİ

TBMM Başkanı Şentop’u MİT’e MİT Başkanı Hakan Fidan davet etti. Ziyarette Şentop’a Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde MİT’in yeni binası hakkında bilgi verilirken, basına servis edilen fotoğrafta Hakan Fidan’ın yüzünün asıklığı dikkat çekti. MİT’te Şentop’un önüne istifaları durdurması için hangi dosyaların konulduğu ise merak ediliyor.





MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER AKP İÇERİSİNDE ÖN PLANA ÇIKAN GRUPTU

AKP’ye 2011’de katılan ve Saadet Partisi’nden ayrılanların kurduğu HAS Parti’nin AKP ile bütünleşmesinde büyük katkıları olan Şentop’la birlikte AKPP içerisinde başta Numan Kurtulmuş ve Abdulhamit Gül olmak üzere birlikte hareket eden 20’nin üzerinde Milli Görüşçü milletvekili yer alıyor.





ABDULLAH GÜL DE HELİKOPTERLE İKNA EDİLMİŞTİ

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adı muhalefetin adaylığı için geçen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de ilginç bir yöntemle ikna edilip adaylıktan vazgeçirilmişti. Hulusi Akar ve İbrahim Kalın, Gül’ün İstanbul, Ayazağa’daki çalışma mekanına askeri helikopterle inerek üç saat civarında görüşmüş, bu görüşme sonrası Gül, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan gelen “adaylığını koymaması” ricasını kabul etmişti.



