Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Fidan’dan örtülü 15 Temmuz itirafı: Bu sefer de darbecileri ikna ettim! /10 Şubat 2025 23:04

Hakan Fidan’dan örtülü 15 Temmuz itirafı: Bu sefer de darbecileri ikna ettim!

15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu Koordinatörü Selçuk Adıgüzel, son videosunda 15 Temmuz ile ilgili yeni bir ifşayı ele aldı. Videoda, özellikle eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında daha önce duyulmamış bir bilgi paylaşılıyor.

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Adıgüzel 15 Temmuz ile ilgili yeni bir ifşa videosu yayınladı. Eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında daha önce duyulmamış bilgiler veren yayınını Adıgüzel, ‘’Bir kısım askerin ve bir sosyal grubun hedef seçildiği 15 Temmuz Projesi çok katmanlı bir proje ve her katmanına ayrıca çalışmak gerekiyor. Bu videoda 15 Temmuz'a giden süreçte Hakan Fidan ve MİT'in bir hamlesi ve itiraf niteliğinde bir açıklamasına yer veriyoruz. Karanlık kalan noktalardan birini daha da anlaşılır kılacağını düşündüğümüz çalışmayı istifadenize sunuyoruz.’’ şeklinde açıklıyor.


Youtube’da yayınlanan videodaki söz konusu bilgi, CHP Milletvekili Murat Emir tarafından 27 Temmuz 2016'da TBMM’ye sunulan ancak cevaplanmayan bir soru önergesine dayanıyor. Soru önergesine konu olan Hakan Fidan’ın “Bu sefer de darbecileri ikna ettim” şeklindeki söyleminin analizi yapılırken, 15 Temmuz ile ilgili yeni bir itirafın kapısı aralanıyor.
Videoda, Kemalist, ulusalcı ve milliyetçi grupların başta darbeye destek verir gibi görünüp sonradan geri çekildiği ve bunun MİT koordinasyonunda planlandığına dair deliller ortaya konuyor. Bu iddialar, 15 Temmuz’un bir darbe girişimi değil, hükümetin önceden bildiği ve yönettiği bir süreç olabileceği tezini destekleyen yeni bir argüman olarak değerlendiriliyor.


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