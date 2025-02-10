Hakan Fidan’dan örtülü 15 Temmuz itirafı: Bu sefer de darbecileri ikna ettim!

Youtube’da yayınlanan videodaki söz konusu bilgi, CHP Milletvekili Murat Emir tarafından 27 Temmuz 2016'da TBMM’ye sunulan ancak cevaplanmayan bir soru önergesine dayanıyor. Soru önergesine konu olan Hakan Fidan’ın “Bu sefer de darbecileri ikna ettim” şeklindeki söyleminin analizi yapılırken, 15 Temmuz ile ilgili yeni bir itirafın kapısı aralanıyor.
Videoda, Kemalist, ulusalcı ve milliyetçi grupların başta darbeye destek verir gibi görünüp sonradan geri çekildiği ve bunun MİT koordinasyonunda planlandığına dair deliller ortaya konuyor. Bu iddialar, 15 Temmuz’un bir darbe girişimi değil, hükümetin önceden bildiği ve yönettiği bir süreç olabileceği tezini destekleyen yeni bir argüman olarak değerlendiriliyor.