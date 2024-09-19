Hakan Fidan: Esed'le görüşmeye hazırız!

2011 yılında iç savaş nedeniyle Türkiye-Suriye arasındaki gerilen ilişkiler son dönemde normalleşme sinyalleri vermeye başlamıştı. Beşar Esad, üst düzey müzakerelere başlamak için Türkiye’nin Suriye topraklarındaki askerlerini çekmesinin 'zorunluluk olmadığını' söylemişti.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre bugün de Türkiye-Suriye normalleşmesine ilişkin son açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Fidan, Esad ile görüşmeye hazır olduklarını belirterek, "Zaten görüşmeler bir süredir dolaylı yoldan yapılıyor" dedi.





Bakan Fidan, devamında şunları söyledi:





"İstihbari ve askeri çeşitli formatlarda görüştük. Bizim özellikle 2017'den itibaren Astana formatı ve Ruslarla yaptığımız askeri mutabakat neticesinde dondurulmuş bir savaş var artık, çatışma yok, sessİzilk ortamı var. O zamandan beri belli konuların kalıcı çözümüne yönelik adımlar atıması gerektiğini düşündük."





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Türk yetkililer de son aylarda Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin çeşitli açıklamalar yapmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Haziran’da “Diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok” derken, 7 Temmuz’da yaptığı açıklamada ise Suriye lideri Esad ile olası bir görüşme için “her an” davette bulunabileceklerini söylemişti. Olumlu bir adıma karşılık göstereceklerini belirten Erdoğan, “Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esad ile ailece görüşüyorduk. Biz, davetimizi yapacağız. Bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.





BAKAN FİDAN: ZAMANIN RUHU BİZİ BARIŞ ARAMAYA ZORLUYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada son bir yılda çeşitli düzeylerde gerçekleşen görüşmelerin çok hareketli geçmediğini belirterek, “Zamanın ruhu bizi barışı, istikrarı aramaya zorluyor” demişti. Suriye ile görüşme sürecine ilişkin 24 Temmuz’da da açıklama yapan Fidan, “Biz güçlü bir ülkeyiz. Çaresizlikten dolayı bir görüşme arayışı içinde değiliz” demişti.





BAKAN GÜLER ÇEKİLME İÇİN ŞART KOŞMUŞTU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Suriye arasında gerekli şartların sağlanması halinde bakanlık düzeyinde görüşmeler yapılabileceğini söylemişti. Güler, “Suriye’den çekilme koordinasyonu yalnızca Suriye’de yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan, sınırlar güvenlik altına alındıktan sonra görüşülebilir” ifadelerini kullanmıştı. Güler, 26 Temmuz’da yaptığı açıklamada ise şunları kaydetmişti:





“Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca güvenlik koridoru oluşturma kararlılığımız tamdır. Suriye rejimi ile görüşmeler sadece Astana’da İran, Türkiye, Suriye ve Rusya olarak dörtlü yapılıyor. Amacımız, Suriye’de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı temelinde siyasi bir çözüme ulaşılmasıdır. Temennimiz komşumuz Suriye ile rasyonel bir zeminde yeni bir sürecin başlatılmasıdır.”