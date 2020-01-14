Hakan Fidan ile Esed rejiminin ikinci adamıyla görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyareti öncesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı ziyaret etmesi dikkat çekmişti. Putin’in Türkiye ziyareti sonrası, Esad ile görüşme trafiğinin başlayacağı iddia edilmişti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti heyeti ve Halife Hafter heyetinin ateşkes sürecini görüştüğü Moskova’da MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriye Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Tümgeneral Ali Memlük, Suriye’deki son gelişmeler üzerinde konuştukları ifade edildi.





SURİYE, TÜRKİYE’NİN TOPRAKLARINDAN ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİ





Suriye resmi haber ajansi SANA’da yayınlanan habere göre, Turkiye, Suriye ve Rusya heyetlerin yer aldığı üçlü görüşme yapıldığını iddia edildi. Moskova’da yapıldığını iddia ettiği üçlü görüşmenin Türkçe çevirisini de yayınlayan SANA, Türkiye’nin Suriye’nin egemenliğine bağlı kalması ve topraklarından derhal ve tam olarak çekilmesini talep ettiğini belirtti.





Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Tümgeneral Ali Memlük ile temsil edilen Suriye tarafı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın temsil ettiği Türk tarafının, İdlib konusunda 17-9-2018 tarihli Soçi ittifakı gereğince, özellikle de bölgeyi teröristlerden ve silahlardan arındırarak, Halep -Lazkiye ve Halep – Hama yollarını açma bağlamında, yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunluluğuna çağrıda bulundu.





ALİ MEMLÜK KİMDİR?





Daha önce de Türkiye'ye geldiği havuz medyasında duyrulan Ali Memlük Esed'in en yakınındaki isimlerin başında geliyor Bir çok iç ve dış temaslarında Esed'in yanından ayrılmayan Ali Memlük aslında İskenderunlu bir Sunni ailenin mensubu











Suriye Genel İstihbarat Direktörü



Suriye istihbaratının en önde gelen isimlerinden birisi olan Ali Memlük Umumi İstihbarat Direktörlüğü yapıyor Aslen İskenderunlu, Sünni bir aileden gelen Ali Memlük, 1945 yılında Şam’da doğdu.. İstihbaratın değişik kademelerinde 1970’lerden beri çalışan Memlük, Gazi Kenan’ın emri altında Lübnan’da askeri istihbaratta ve Hava Kuvvetleri istihbaratında çalıştıktan sonra 2005 yılında şu anki görevine getirildi

Memlük hem Suriye’deki değişik istihbarat yapılanmaları hem de özellikle Arap dünyasındaki istihbarat örgütleri ile iyi ilişkiler sürdürmesi ile ülkedeki istihbarat sisteminin köşe taşlarından birisi yaptı.. Aynı zamanda Suudi Arabistan ve ABD ile yapılan görüşmeleri yürütmüştür. Wikileaks’in yayınladığı 2007 yılında yapılan bir görüşmeye ait notlarda da belirtildiği gibi Ali Memlük ve direktörü olduğu istihbarat örgütü, Suriye içindeki az sayıdaki sivil toplum kuruluşunun ve muhalefetin bastırılmasında ve kontrol altında tutulmasında kilit konumda bulunmaktadır. Deraa’da başlayan ve ülkeye yayılan gösterilerin şiddet yolu ile bastırılmasında da etkin rol oynayan Memlük, ABD’nin ekonomik yaptırımlar kararına tabi tutulan Suriyeli yetkililer arasında yer aldı.

















