29 Eylül 2025 13:40

'Hakan Fidan KAAN'ı planöre çevirdi': AKP'de kavga büyük!

Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından CNN Türk ekranlarında Hande Fırat ile Melik Yiğitel canlı yayında sözlü kavgaya girdi. Halktv.com.tr yazarı Saymaz'ın Beştepe'ye yakın bir kaynaktan aktardığı bomba iddiaya göre Fidan 'KAAN' sözleri bilinçli bir şekilde söylendi. Bununla beraber Fırat-Yiğitel arasındaki kavganın nedenini Fidan üzerinden değerlendirenlerin de olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin yankıları devam ediyor. Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından CNN Türk ekranlarında Hande Fırat ile Melik Yiğitel arasında sözlü kavga çıktı. Yiğitel programda Erdoğan-Trump görüşmesinin önemine dair görüşlerin belirtilmediğini öne sürüp sesini yükseltince Hande Fırat 'bana şov yapma, çok pişman olursun' diyerek yanıt verdi. İkili arasındaki kavgayı durdurmak için Zafer Şahin ne kadar müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

KAVGANIN PERDE ARKASINI İSMAİL SAYMAZ YAZDI
Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında Beştepe'ye yakın bir kaynaktan aldığı bilgileri aktardı. İddiaya göre Fidan'ın ABD'de hayli yankı uyandıran 'KAAN' açıklaması bilinçli bir şekilde yapıldı. Amaç ise Erdoğan'ın ABD ziyaretine gölge düşürmek.

Erdoğan sonrasında ismi anılanlardan Hakan Fidan için medyada da ayrışmaların yaşandığı iddiası bir süredir gündemdeyken, Hande Fırat ile Melik Yiğitel arasındaki kavganın nedeninin Erdoğan-Fidan karşıtlığı ekseninde döndüğü söylentileri ise hayli dikkat çekti.

İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısından ilgili kısım şu şekilde:

Dışişleri Bakanı Fidan’ın New York’ta yaptığı toplantıda, yerli ve milli savaş uçağı ‘Kaan’ın, motor lisansı ABD Kongresi’nde onaylanmadığı için üretiminin durduğunu açıklaması Beştepe ve AK Parti’de soğuk duş etkisi yarattı.

Görüştüğüm Beştepe’ye yakın bir kaynak, Fidan’ın açıklamalarına çok tepkiliydi.

Bana şöyle dedi:

“Hakan Fidan, ‘Kaan’ı planöre çevirdi!”

Aynı kaynak, Erdoğan’ın ABD seyahatinde elde ettiği başarıya Fidan’ın sözleri ve başkaca davranışlarıyla gölge düşürüp kendisini öne çıkardığını iddia ediyor.

Fidan’ın Erdoğan sonrası için adaylar arasında adının anılması, aleyhinde bir kampanyayı körüklüyor olabilir.

Karşıtları Fidan’ı karalıyor da olabilir.

Bu ihtimali asla dışlamıyorum.

Ancak gerilim öyle bir hal aldı ki…

CNNTürk’te Hande Fırat ile Melik Yiğitel’in giriştiği, Erdoğan - Trump görüşmesinden kaynaklı tartışmayı bile Fidan taraftarlığı-karşıtlığı ekseninde açıklayanlar var.

AK Parti’ye yakın bir isim, “Bana Erdoğan sonrasına dair ekipler arasında kavga başladığını düşündürdü” diye bir yorum yaptı.

Doğru mu, değil mi, bilemiyorum.

Fakat şu bir gerçek:

Erdoğan’ın ABD seyahatinin netleştiği andan beri AK Parti’nin ve Beştepe’nin zihnini ve içini şu üç kuşku kemiriyor:

1-Erdoğan’ın Trump’ın oğluyla Dolmabahçe’de gizlice buluştuğunu ve görüşmede “Babanıza söyleyin, bize randevu verirse 300 Boeing alacağız, F-16 satın almayı konuşacağız” dediğini CHP lideri Özür Özel’e kim sızdırdı?

2-ABD dönüşü uçakta Erdoğan’a gazeteciler tarafından yöneltilecek soruların listesini Faruk Bildirici’ye kim yolladı? İki ihtimal üzerinde duruluyor. Ya uçaktaki gazetecilerden biri ya da İletişim Başkanlığı’ndan… İktidar yanlısı yazar Mehmet Çek’in “Bu organize bir operasyondur ve hedefinde yeni İletişim Başkanı var” demesi akla Fahrettin Altun’un ekibini getiriyor.

3-Fidan, neden ‘Kaan’ı planöre çevirecek bir açıklama yaptı?
