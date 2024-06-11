Hakan Fidan Rusya'da Putin ile görüştü

Samanyoluhaber.com - Moskova





BRICS+ Oturumu'na katılmak için Moskova’ya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun ardından Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile bir araya geldi.







Rusya Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Şoygu, iki ülkenin Rusya Güvenlik Konseyi ile Milli Güvenlik Kurulu (MGK) nezdindeki temasları sıklaştırmaya hazır olduklarını dile getirdi.





Şoygu, 2024'ün 3. çeyreğinde Moskova veya Ankara'da Rusya ve Türkiye arasında güvenlik konularının ele alınacağı tam teşekküllü istişareler yapılmasını önerdi.





Taraflar ikili ve çok uluslu formatlarda güvenlik işbirliğini ele alırken Şoygu ve Fidan, bölgesel ve uluslararası güvenliğin pekiştirilmesi de dahil Rus-Türk stratejik ortaklığını geliştirme niyetinde olduklarını teyit etti.





BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı

Dönem başkanı Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı, dün 10 Haziran'da başladı.







Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bugün yapılan BRICS+ Oturumu'na katıldı ve diğer ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.





Öte yandan Ria Novosti’nin haberine göre Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin kesin tarihi henüz belirlenmedi. Haberde "Diplomatik kanallar aracılığıyla görüşmeler sürüyor" denildi.





Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre ise, Bakan Hakan Fidan, BRICS+ toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya'da Devlet Başkanı Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, kabul sırasında Putin'e AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var" ifadelerini kullandı.



