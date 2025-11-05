Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Fidan: “Türkiye, AB’nin savunma mekanizmasına dahil olmalı” /05 Kasım 2025 18:10

Hakan Fidan: “Türkiye, AB’nin savunma mekanizmasına dahil olmalı”

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği’nin yeni savunma girişimi “Avrupa Güvenlik Eylemi” (SAFE) programına katılmak istediklerini vurguladı. Fidan, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de mevkidaşı Elina Valtonen ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin Avrupa güvenliğine yaptığı katkının bu talebi meşru kıldığını söyledi.

“Türkiye, Avrupa’nın güvenliği için kritik katkılar sağlayan bir NATO müttefikidir” diyen Fidan, “Bu çerçevede Türkiye’nin, AB’nin savunma ve güvenlik girişimlerine (SAFE mekanizması) dahil edilmesi büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

150 milyar avroluk bütçeye sahip SAFE programı, Avrupa savunma kapasitesini artırmayı ve üye ülkelerin savunma sanayileri arasında daha sıkı iş birliği kurulmasını amaçlıyor.

Türkiye, teknik olarak SAFE’e katılım kriterlerini karşılasa da bunun için AB’nin 27 üyesinin onayı gerekiyor. Ancak Yunanistan, Ankara’nın programa dahil edilmesini engelleyeceğini daha önce açıklamıştı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ise görüşmede Türkiye’nin katılımını desteklediklerini belirtti. Valtonen, “Savunma sanayinde eşit iş birliği koşulları şu anda her zamankinden daha önemli. Türkiye’nin dahil olması Avrupa güvenliğini güçlendirecektir” dedi.

Türk Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Ankara’nın Yunan vetosuna rağmen Almanya’nın desteğini almayı umduğunu söyledi.

Türkiye’nin SAFE programına katılımı, hem AB ile savunma ilişkilerinin derinleşmesi hem de NATO içinde Avrupa savunma mimarisine daha fazla entegre olma hedefi açısından kritik önem taşıyor.
