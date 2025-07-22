Hakan Fidan'dan düşündüren Suriye açklaması

Özellikle İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına ve Dürzilerle Bedeviler arasındaki çatışmalara dikkat çeken Fidan, Suriye’de istikrarın sağlanmamasının Türkiye’nin bu gelişmeleri milli güvenlik meselesi olarak göreceğini belirtip, “Müdahale ederiz” dedi.





“Şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz biz bunu kendi milli güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz.”





Fidan, Suriye’nin güneyindeki Süveyda çevresinde çatışmaların yoğunlaştığını belirterek bu durumun ancak merkezi hükümetin tarafsız şekilde müdahalesiyle son bulabileceğini söyledi. Ancak İsrail’in bu müdahaleyi engellemeye çalıştığını ifade etti. ABD’nin arabuluculuk çabaları kapsamında Tom Barack’ın görevlendirildiğini açıklayan Fidan, Dürziler ve Bedeviler arasında çözüm yönünde yapıcı adımlar atıldığını belirtti. Fidan, Dürziler içindeki bir ismin, El Hicri’nin, İsrail adına hareket ettiğini savundu.





“18. 19. yüzyılda oluşmaya başlamış çok kan dökülmüş, artık modası geçmiş fikirlerin bu topraklarda hala egemen güçlerin kullandığı bir ideoloji ve insanları harekete geçirmeye çalıştığı bir sinyal olmasından artık çıkılması lazım.”





Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun. Ne türden işbirliğiniz varsa yapın. Ama bundan öteye geçme zamanı biz kendimizi tehdit altında tutmayız.”





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’yedeki çatışmalar hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Reuters’ın aktardığına göre Fidan, Suriye’nin parçalanmasına yönelik her türlü girişimin Türkiye açısından bir “ulusal güvenlik tehdidi” anlamına geleceğini öne sürdü. Bakan Fidan, böyle bir senaryoda Türkiye’nin doğrudan müdahalede bulunacağını söyledi.‘FRAKSİYONLAR BİRBİRLERİYLE SAVAŞIYORLAR, ÇATIŞIYORLAR’Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill Tinoco ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye’deki son gelişmelere dair konuştu.Fidan, Suriye’deki ayrılıkçı girişimlere olduğunu belirterek bunlara sert mesaj verdi:“Çıkmadığınız zaman biz bunları çıkartmasını biliriz. Uyarıyoruz, hiçbir grup parçalamaya yönelik bir harekete geçmesin.”Bakan Fidan, bölgede şiddetin büyümesi halinde Türkiye’nin sessiz kalmayacağını söyledi:Fidan, 8 Aralık 2023’te Suriye için bir dönüm noktası yaşandığını hatırlatarak, uluslararası toplumun çoğunluğunun Suriye’nin toprak bütünlüğü ve yeni bir siyasi düzen kurulması konusunda mutabık kaldığını belirtti:“Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve bölgesel aktörlerle birlikte Yeni Suriye’ye fırsat verme konusunda mutabakata varıldı.”İsrail’in bu gelişmeden rahatsız olduğunu ve Dürzileri bahane ederek çatışmaları körüklediğini söyleyen Fidan, “İsrail, uluslararası toplumun desteğiyle kaostan çıkmaya başlayan bir Suriye görünce hemen devreye girdi.” dedi.İsrail’in Suriye’de merkezi hükümetin asker gönderdiği bölgeleri vurduğunu söyleyen Fidan, bu tutumu açıkça eleştirdi:“Kendinizi güvende tutmak için etrafınızı kaosta tutmak kendi ülkeniz için iyi güvenlik değil.”Süveyda’daki çatışmalar ve arabuluk süreciBakan Fidan, Suriye halkına da çağrıda bulundu:“Bu türden kaosları kendiniz için küçük bir taktik fırsat bilmeyin. Başkasının yardımıyla kan üzerinden kurulmuş kaostan otonomi çıkarmaya çalışan bir perspektifte olmayın.”“Zaman, herkesin kendi kimliğini, inancını muhafaza ederek daha fazla entegrasyonla hayata tutunma zamanıdır.” diyen Fidan, bölge halkını 18. ve 19. yüzyılın modası geçmiş bölünmeci fikirlerinden uzak durmaya çağırdı:Fidan, Türkiye’nin diplomatik çözümden yana olduğunu vurguladı:“Diplomasi yolu ile konuşacağımız çok şey var. Ama bunun ötesine geçerek şiddet kullanarak bölmeye kalkarsanız, biz kendimizi tehdit altında tutmayız.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son haftalık bilgilendirme toplantısında İsrail’in Suriye’ye saldırısı hakkında şunları söylemişti:“İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır. Suriye’nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir. Talep etmeleri durumunda Suriye’nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik. İsrail’in Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında Suriye’de bulunan birlik ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.”