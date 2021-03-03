Hakan Fidan'ın ifadeye çağırılmasına 10 ağırlaştırılmış müebbet

7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerini ifadeye çağırmasına ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı MİT davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan ve Yurt Atayün'ün de bulunduğu 10 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.







10 KİŞİYE HAKAN FİDAN MÜEBBETİ





Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya 10 tutuklu sanık getirilirken, taraf avukatları katıldı. Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti davayı karara bağladı. Kararda sanıklar Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Kazım Aksoy, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Sebahattin Kaplan, Musa Metin, Bilal İrice ve Ahmet Kılıçarslan’ın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.





Heyet, kararında tutuksuz yargılanırken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kılıçarslan, Musa Metin, Sebahattin Kaplan ve Bilal İrice’nin tutuklanmasına karar verdi.





Heyet sanıklar Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan Kazım Aksoy ve Ayhan Albayrak’ın "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 9’ar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.





5 SANIĞA DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZASI





Mahkeme, Mustafa Gökkılıç’ın "Terör örgütü üyeliği" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapisle, Oğuzhan Ceylan, Erkan Ünal, Veli Tuluy ve Fazıl Adnan İzgi "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.





2 KİŞİYE BERAAT KARARI





Mahkeme heyeti, Mehmet Deveci ve Aykut Güçlü’nün tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi. Heyet sanık Faik Şaşmaz’ın aynı suçtan daha önce yargılandığı ve sanık hakkında verilen beraat kararının kesinleştiğini belirterek Şaşmaz hakkındaki davanın reddine karar verdi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı. 154 sayfalık iddianamede AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 61. Türkiye Hükümeti, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT mensubu mağdur olarak yer almıştı. İddianamede 34 kişi hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" veya "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Gizliliğin ihlali" ve "Nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyordu.





22 Haziran 2020’de görülen ilk duruşmada MİT’i temsil eden Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı yargılamanın kapalı yapılmasını talep etmiş, mahkeme duruşmanın basına kapatılmasına ve yayın yasağı kararı vermişti.