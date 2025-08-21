Samanyolu Haber /Ekonomi / Hakan Kara’dan ‘Cumhur reyonu’ önerisine ironi: “Cumhur okulları ve konutları da açılsın” /21 Ağustos 2025 18:17

Hakan Kara’dan ‘Cumhur reyonu’ önerisine ironi: “Cumhur okulları ve konutları da açılsın”

Ekonomist Hakan Kara, marketlerde düşük fiyatlı ürünler için “Cumhur reyonları” açılacağına dair tartışmalara ironik bir yorum getirdi. Kara, AVM’den eczaneye, eğitimden konuta kadar birçok alanda “Cumhur” uygulamaları başlatılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, marketlerde “Cumhur reyonları” adıyla daha düşük fiyatlı bölümlerin açılacağı iddialarına sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kara, paylaşımında öneriyi yetersiz bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yetmez. AVM’lerde, pazarlarda, giyimde, eczanelerde, züccaciyelerde de Cumhur reyonu açılmalı. Düşük ücretle eğitim veren Cumhur okulları açılmalı. Cumhur konutları ile kiralar düşürülmeli.”

Ekonomist Kara’nın bu ironik paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.
