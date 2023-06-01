Hakan Reçber ve Nafia Kuş dünya şampiyonu

Sözcü'de yer alan habere göre milli sporcular Hakan Reçber ve Nafia Kuş, Azerbaycan’da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya elde etti.



Başkent Bakü’deki şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 73 kiloda mücadele eden Nafia Kuş tatamiye çıktı.



Hakan Reçber, ikinci turda Lübnanlı Ralph Honeine’yi, üçüncü turda İtalyan Dennis Baretta’yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Çinli Yushuai Liang’ı, yarı finalde de Meksikalı Carlos Navarro’yu mağlup eden Hakan Reçber, finale kaldı.



Hakan Reçber, finalde karşılaştığı Taylandlı Banlung Tumtimdang’ı eleyerek, altın madalya kazandı.

SON DÜNYA ŞAMPİYONUNU YENDİ



Nafia Kuş, ilk turda Yunan sporcu Paraskevi Ntemogianni’yi mağlup ederek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Avustralya’dan Reba Stewart’ı yenen milli tekvandocu, çeyrek finalde Kolombiya’dan Gloria Mosquera’yı da eleyerek yarı finale yükseldi. Nafia Kuş, yarı finalde ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio’yu yenerek adını finale yazdırdı.



Milli sporcu, finalde Özbek son dünya şampiyonu Svetlana Osipova ile mücadele etti. Svetlana Osipova’yı da mağlup eden Nafia Kuş, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.