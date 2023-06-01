Samanyolu Haber /Spor / Hakan Reçber ve Nafia Kuş dünya şampiyonu /01 Haziran 2023 22:29

Hakan Reçber ve Nafia Kuş dünya şampiyonu

Milli tekvandocular Hakan Reçber ve Nafia Kuş, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandılar.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre milli sporcular Hakan Reçber ve Nafia Kuş, Azerbaycan’da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya elde etti.

Başkent Bakü’deki şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 73 kiloda mücadele eden Nafia Kuş tatamiye çıktı.

Hakan Reçber, ikinci turda Lübnanlı Ralph Honeine’yi, üçüncü turda İtalyan Dennis Baretta’yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Çinli Yushuai Liang’ı, yarı finalde de Meksikalı Carlos Navarro’yu mağlup eden Hakan Reçber, finale kaldı.

Hakan Reçber, finalde karşılaştığı Taylandlı Banlung Tumtimdang’ı eleyerek, altın madalya kazandı.
SON DÜNYA ŞAMPİYONUNU YENDİ

Nafia Kuş, ilk turda Yunan sporcu Paraskevi Ntemogianni’yi mağlup ederek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Avustralya’dan Reba Stewart’ı yenen milli tekvandocu, çeyrek finalde Kolombiya’dan Gloria Mosquera’yı da eleyerek yarı finale yükseldi. Nafia Kuş, yarı finalde ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio’yu yenerek adını finale yazdırdı.

Milli sporcu, finalde Özbek son dünya şampiyonu Svetlana Osipova ile mücadele etti. Svetlana Osipova’yı da mağlup eden Nafia Kuş, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hakan Reçber ve Nafia Kuş dünya şampiyonu Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:12:43