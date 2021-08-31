Hakan Şükür: 17-25 Aralık öncesi ve sonrasında yaşadıklarımı anlatacağım

Eski milli futbolcu ve eski AKP milletvekili Hakan Şükür, 17 Aralık öncesinde ve sonrasında yaşadıklarını sosyal medya üzerinden takipçilerine anlatacağını duyurdu. Şükür, 17 Aralık sonrasında görevlerinden istifa eden bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan ile ayrı ayrı program yapacağını ifade etti.



Şükür, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, “Döneme ait yaşadıklarım, şahitliklerim var. O süreçle ilgili kimin nasıl durduğunu biliyorum. AKP’den istifa ettim, neden sıkıldım? 16 Aralık’ta niye istifa etmeye karar verdim. Tapelerle ilgili şahitliklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım. Egemen Bağış, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan ile ilgili ayrı programlar yapacağım. Yüce Divan oylaması nasıl gerçekleşti. Yüce divan oylamasında neler oldu. Selçuk Özdağ’ın açıklamalarıyla ilgili benim de bildiklerim var. AKP’li milletvekillerinin o gün düşündükleri ve bugüne bakan yönleriyle anlatacağım. Bu bir darbe midir? Bu niye milattır. Bununla beraber Türkiye’de işlenen bütün suçların nereye atfedildiğini, Türkiye’nin bugünkü yaşadığı durumu, ekonomisinden tutun ahlak yapısının değişimine kadar yansımalarını anlatacağım” dedi.



Kendisinin bir insan olduğunu hatalarının olabileceğine işaret ederek, ” Devletimin, milletimin, bayrağımın arkasına saklanıp bir sürü pislikleri olan insanların bana hain veya terörist demelerini kesinlikle kabul etmiyorum.” diye konuştu.



Şükür, videolarda sadece kendisini ve yaşadıklarını anlatacağına işaret ederek, “Ben bir partiye girmedim. Ben milletvekilliğini dürüst, inancıma uygun, ideallerime uygun bir şekilde yapmak için girdim. Çalmadan, çırpmadan, maaşını almadan ayrıldım” dedi.



Şükür, devletin, bayrağın arkasına saklanarak bir sürü pislik yapmış insanların kendisine hain demesini asla kabul etmediğini ifade etti.