Samanyolu Haber /Spor / Hakan Şükür: Böyle ezik futbol olmaz, Real Madrid yürüye yürüye kazandı /07 Kasım 2019 10:26

Hakan Şükür: Böyle ezik futbol olmaz, Real Madrid yürüye yürüye kazandı

Eski Milli Futbolcu Hakan Şükür, Real Madrid-Galatasaray maçı sonunda YouTube kanalından yaptığı değerlendirmede, "Formayı çıkarın çıplak oynayın, sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" mesajlarını hatırlatarak, "Bu mesajları kimler almıştır, sorumlusu kimdir?" sorusuna cevap aradı.

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6-0'lık skorun ardından Galatasaray'ın oyununu "ezik" olarak niteleyen Şükür, "Brugge bu Real Madrid'e iki gol atmıştı. Demek ki hiç izlememişler Madrid'i" ifadesini kullandı ve ekledi:

"Bu maçta pozisyonsuz altı gol yiyorsunuz. Madrid'in yürüye yürüye kazandığı bir maç izledik. Bir antrenör bunları göremez mi... Anlıyorum ki, Madrid karşısında bazı oyuncuları vitrine çıkarıp ocakta göndermeyi planlıyor." 

Terim'in maç öncesi yaptığı açıklamaları eleştiren Şükür, "İnanamıyorum. Hocayı bir tarafa bıraktım, mahalle takımını çıkartsanız en azından bir hırs gösterir. Bu kadar ezik bir oyun olamaz" eleştirisi yöneltti.
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