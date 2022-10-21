Şükür’den Özdağ’a: Terörist ağababandır

Şükür’ün bu sözlerine Ümit Özdağ’dan “Sen bu ülkeden kaçan alçak bir teröristsin. Ellerin kanlı. Zafer Partisi’nin senin oyuna ihtiyacı yok. Üstelik F. Gülen gibi yalancısın. Sen AKP’de iken Ben Ergenekon zanlısıydım. Bana nasıl baktıklarını bilirim. Sen depremde ölen eski eşinin cenazesine gitmemiş bir yaratıksın” ifadelerini kullandı.









Bunun üzerine Hakan Şükür, Özdağ’a, “Terörist darbeci ağababandır.. Normalde dikkate almazlar söylediklerini ama mevcut rejim ve ortaklarının talimatı İle gündemi başka yere çekme hamlesi.. Şimdi berabersiniz işte ne güzel. Daha ne istiyorsun” sözleriyle tepki gösterdi.









Zafer Partisi ve Muharrem İnce’nin partisi dışında birçok partiye oy verebileceğini söyleyen, bu ikisine kesinlikle oy vermeyeceğini söyleyen Şükür, “Ben o partinin içindeyim, nasıl kurulduklarını, neden kurulduklarını, bunlara nasıl bakıldıklarını, kimlerin adamları oldukları o kadar bariz ki…” dedi.5 Mayıs 2015’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen Ergenekon soruşturması kapsamında Ümit Özdağ hakkında ”silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme” iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.