Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya!?

Ümit Özat’a ‘Bank Asya’ya para yatırmasını’ söylemediğini anlattı. Ancak tepkisi bununla sınırlı kalmadı.







Hakan Şükür, Ümit Özat’a sert ifadelerle yüklendi: “Hiç mi empati kuramıyorsun? Futbolcuyken saygı duyduğun, yanından ayrılmadığın insana, ‘Baban senin yüzünden hapiste, gel onu kurtar’… Hukuk böyle mi çalışıyor Türkiye’de, ben mi bir şey kaçırdım? Yani ben gelirsem babamı serbest bırakacaklar! Bu ne demek ya; sen geri zekalı mısın? Akıllı olduğunu düşünüyorsun sen; rejime bir şey söylüyorsun. Orada kalabilmek için sen bunları söylersin. İftira atarsın, yalan söylersin. Yazı tura atmış da, Bank Asya’ya para yatırmasını istemişim. Demedim de, hadi diyelim dedim; bu suç mu?







Sen salak mısın ya? Bank Asya’ya para yatırmak suç mu? Sen önce bunu sorgula… Kendisini bulamayınca babasını almak, kek yapan kadınları tutuklamak… Sen nasıl insansın ya? Bunları konuşursan ‘f***'cü’ olursun diye korkuyorsun, değil mi?







Emre Belözoğlu’na giydirerek falan YouTube’da seyredilmeye çalışma yani…”







