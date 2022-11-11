Hakan Şükür: Erdoğan’ın avukatıyım diyen kişi sahte kira kontratıyla evime çöktü

Eski milli futbolcu Hakan Şükür, İstanbul’daki değeri milyonlarca lira olan evine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı olduğunu söyleyen Veysi Savaş’ın sahte kira kontratıyla çöktüğünü açıkladı.





Veysi Savaş’ın 2011 yılında AKP’den Diyarbakır Milletvekili aday adayı olduğu da ortaya çıktı.





ERDOĞAN’IN AVUKATI OLUP OLMADIĞINI AKP’YE SORDU

AKP eski Milletvekili Hakan Şükür, “Bu Zat-ı muhterem, bir yakınımdan evi görmek için anahtarları alıyor ve site yönetimine sahte imzalı bir kontrat sunarak evimizi gasp ediyor.” ifadelerini kullandı. Şükür, bu kişinin Erdoğan’ın avukatı olup olmadığını AKP’ye sordu.





Şükür, İstanbul’un önemli bir semtindeki evine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı olduğunu söyleyen kişi tarafından nasıl çöküldüğünü sosyal medya üzerinden anlattı.





KUTSAL DAVA DEDİKLERİ BU MU?

“Şimdi size Cumhurbaşkanının avukatı olduğunu söyleyen bir kişinin evime nasıl çöktüğünü anlatacağım. Bakalım kutsal dava dedikleri nasıl bir şeymiş?” diyen Şükür, “Evet, gelseydim ve onlar gibi “kandırıldım” deseydim şuanda her şeyime kavuşacaktım belki. Peki teklifi kabul etmeyince ne oldu? Aileme yapılanları, manevi boyutunu anlatmaya gerek yok. Ben bugün sizlere Cumhurbaşkanının avukatının (kişinin iddiası bu) sahte imza ile evime nasıl çöktüğünü şimdilik delilleri paylaşmadan ama rezalet boyutunu anlatacağım.” dedi.





DEĞERİ 10’LARCA MİLYON TL OLAN EVİME SAHTE KONTRATLA ÇÖKTÜ

Veysi Savaş’ın fotoğrafını da paylaşan Şükür, “Bu kişi kamuoyunda çok iyi bilinen önemli bir semtteki (bugunki değeri 10 larca milyon TL olan) evime sahte kira kontratıyla çöktü. Bu Zat-ı muhterem, bir yakınımdan evi görmek için anahtarları alıyor ve site yönetimine sahte imzalı bir kontrat sunarak evimizi gaspediyor.” diye konuştu.













MAHKEME VE BÜROKRATLAR BU İŞTEN KAÇIYOR

Savaş’ın Cumhurbaşkanı ve AKP genel merkezinin avukatı olup olmadığını bilmediğini kaydeden Şükür, “Bu iddia doğru mu bilmiyoruz ancak yaptığımız her türlü başvurunun reddedilmesi, mahkeme ve bürokratların bu işten kaçması, çekinmesi bize bunun doğru olduğunu düşündürmüyor değil…Bu kişi, bu kadar değerli bir mülkü ona süresiz bir sözleşme ile 7000 TL gibi bir miktara, üstelik de yapacağı tüm tadilat masraflarını da ev sahibine (bize) yükleyecek şekilde kiraladığımızı iddia ediyor.” dedi.





DİREK ERDOĞAN’A SORDU

Şükür, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek “Şimdi soruyorum; Veysi Savaş isimli bu şahıs sizin avukatınız mı? @RTErdogan Avukatınız ise bu durumdan bilginiz var mı? Avukatınız değilse bu kişi hakkında ne yapacaksınız? AKP genel merkezi hukuk işlerine soruyorum. Bu kişinin partinizle ilgisi var mı? Üyeniz mi? Avukatınız mı? Değilse kendisini böyle tanıtarak iş çevirmesine bir sözünüz olacak mı? Kamu kurumlarında, mahkemelerde hayatın her alanında insanların malıyla, mülkiye, hayatıyla bu kadar kolay oynayabiliyorlar işte.” ifadeleri kullandı.





GÜÇLÜ OLANA YAKIN OLANLAR HERŞEYİNİZİ ELİNİZDEN ALABİLİYOR

Ünlü futbolcu Şükür, “Yeter ki güçlü olana yakın olun ya da yakın durun. Değilseniz yakın olan ve yakın duranlar herşeyinizi elinizden alabiliyor. Ve buna kutsal dava diyorlar. Cumhurbaşkanı yargıya talimat veriyor diyince inkar ederler ancak Cumhurbaşkanını bırakın, yakınları ve futbol ailesinden ortak dostlar aracılığı ile affetme gücünü bulup teklif ediyorlar.. Öte yandan da C.Başkanı ismini kullanan Avukatı ya da avukatı olduğunu iddia eden kişiler herkesin malına çökecek güce de sahipler.. Bu vesile ile bu konuda, @adalet_bakanlik ,@UskudarKaymakam @istbarosu @barolar Yetkililerine ve aşağıdaki hesaplara duyurmuş olayım..” diyerek hukuk çağrısı yaptı.









VEYSİ SAVAŞ AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Veysi Savaş’ın 2011 yılında AKP’den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. O dönem yerel gazete Söz’e konuşan Savaş özgeçmişini şöyle anlattı: “1961 yılında Alipaşa’da doğdum. Alipaşa ve Diyarbekir ortaokullarında okudum. Daha sonra Işıklar Askeri Lisesi ve oradan da Kara Harp Okulu’na geçtim. Bölük komutanlığı yaparken İstanbul Hukuk Fakültesi’ni de bitirdim. Hakimlik sınıfına geçip askeri hakim oldum. Bir süre askeri mahkemelerde çalıştıktan sonra Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne atandım. 2002 yılında Yüksek Askeri İdare Mahkemesi’nden yarbay rütbesiyle emekli oldum. 9 yıldan beri avukatlık, hukuk müşavirliği ve yazarlık yapmaktayım. İstanbul’da uluslar arası çalışan hukuk ofislerimiz var. Demokrasi mücadelesi vermeye devam ediyorum.”